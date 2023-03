Formel 1: Saison-Auftakt im ORF in Saudi-Arabien

Von 17. bis 19. März live in ORF 1

Wien (OTS) - Start frei für die Formel-1-Saison 2023 im ORF: Los geht es vom 17. bis 19. März in Dschidda mit dem Großen Preis von Saudi-Arabien. ORF 1 überträgt dabei wie immer alle Trainings, das Qualifying und das Rennen und bereitet einmal mehr die Rennen im „Formel 1 Motorhome“ auf.

Zum Auftakt holt sich Ernst Hausleitner ORF-Expertin Bianca Steiner für Freitag und Samstag als Kokommentatorin an seine Seite, Alex Wurz ist zum WEC-Auftakt mit Toyota in Sebring, stößt aber am Renn-Sonntag zur ORF-Crew und wird mit Hausleitner den Grand Prix aus Dschidda und das „Formel 1 Motorhome“ moderieren.

In Saudi-Arabien sind Christian Diendorfer und ORF-Experte Robert Lechner – die beiden werden alle Stimmen einholen und sich live im ORF-Programm melden. Sendungsverantwortlicher für alle Sessions ist ORF-Formel-1-Teamleiter Marc Wurzinger.

Der GP-Fahrplan in ORF 1

Freitag, 17. März

14.20 Uhr: 1. freies Training

18.20 Uhr: 2. freies Training

Samstag, 18. März

17.30 Uhr: F1 News

18.20 Uhr: Qualifying

Sonntag, 19. März

14.20 Uhr: F1 News

17.00 Uhr: F1 News

17.50 Uhr: GP von Saudi-Arabien

19.40 Uhr: Formel 1 Motorhome

Die Formel-1-Saison auf sport.ORF.at, ORF-TVthek und im ORF TELETEXT

Mit dem multimedialen Formel-1-Package von sport.ORF.at und ORF-TVthek sind Motorsport-Fans auch online immer auf dem Laufenden:

sport.ORF.at stellt Live-Ticker bei Qualifyings und Rennen bereit, bringt Vorschauen sowie Rennanalysen und präsentiert umfassende Tabellen und Statistiken. Außerdem schnüren ORF-TVthek und sport.ORF.at ein Streaming-Package, das Live-Streams und Videos-on-Demand aller TV-Übertragungen des ORF-Fernsehens sowie des Magazins „F1 Motorhome“ beinhaltet. Auch im ORF TELETEXT können sich Interessierte via Storys, Live-Ticker, Tabellen etc. jederzeit über das aktuelle Formel-1-Geschehen informieren.

