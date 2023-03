Sicherheitsplus für Österreichs Banken

Erste zertifizierte Bankprüfungsmanager:innen im Einsatz

Die Ausbildung in der Bankenprüfung zu standardisieren und laufend zu optimieren ist ein wichtiger Schritt, um die Qualität der Bankenprüfung zu garantieren und das Vertrauen der heimischen Bevölkerung aber auch der Wirtschaft in krisensichere Banken und einen stabilen Finanzsektor zu stärken Finanzminister Magnus Brunner 1/2

Die zertifizierte Ausbildung CBAM (certified bank audit manager) ist das erste große Projekt des 2021 gegründeten Verbands der dezentralen Bankprüferverbände Österreichs und 2022 bereits erfolgreich umgesetzt Gerhard Margetich, Vorstand des Sparkassen Prüfungsverbands und Präsident des Verbands der dezentralen Bankprüferverbände Österreichs 2/2

Wien (OTS) - In Österreich sind alle Banken prüfungspflichtig. Für Expert:innen, die mit diesen Prüfungen betraut werden, gibt es seit dem vergangenem Jahr eine entsprechend spezialisierte Ausbildung, initiiert vom Verband der dezentralen Bankprüferverbände Österreichs. So sollen Prüfstandards für Banken weiter erhöht und damit das Vertrauen in wirtschaftliche Stabilität gefestigt werden. Finanzminister Magnus Brunner überreichte am 15. März 2023 im Rahmen einer feierlichen Zeremonie die Auszeichnungen an die erfolgreichen Absolvent:innen.

Bankenprüfung weiter professionalisiert. Aufgabe der Bankenprüfung ist, relevante Informationen zu Jahres- und Konzernabschlusszahlen sowie Unternehmensprozessen zu bestätigen. " Die Ausbildung in der Bankenprüfung zu standardisieren und laufend zu optimieren ist ein wichtiger Schritt, um die Qualität der Bankenprüfung zu garantieren und das Vertrauen der heimischen Bevölkerung aber auch der Wirtschaft in krisensichere Banken und einen stabilen Finanzsektor zu stärken ", unterstreicht Finanzminister Magnus Brunner anlässlich der Verleihung der Zertifizierung an die ersten zehn Absolvent:innen.



„ Die zertifizierte Ausbildung CBAM (certified bank audit manager) ist das erste große Projekt des 2021 gegründeten Verbands der dezentralen Bankprüferverbände Österreichs und 2022 bereits erfolgreich umgesetzt “, freut sich Gerhard Margetich, Vorstand des Sparkassen Prüfungsverbands in seiner Funktion als Präsident des neuen Verbands. „Ab sofort stehen damit isozertifizierte Bankprüfungsmanager bereit, die Bankprüfungen leiten bzw. abwickeln“, so Margetich. So sollen fragwürdige Entwicklungen, wie beispielsweise bei der Bank in Mattersburg mit hohen Imageeinbußen und finanziellen Schäden, zukünftig unterbunden werden.

Die im deutschsprachigen Raum einmalige Ausbildung fokussiert auf Kompetenzen in Prüfungsmethodik inklusive Nachhaltigkeitsprüfung, (Bank-)Rechnungslegung, Aufsichtsrecht, Bankbetrieb und -steuerung, Risikomanagement, Kreditprüfungskenntnisse, Treasury-Prüfungskenntnisse sowie Soft Skills in den Bereichen Kommunikation, Führung sowie Digitalisierung.

Aus- und Weiterbildung gefragt. „Mit der neuen Ausbildung CBAM sollen Wissen und Kompetenz in der Finanzbranche unterstrichen werden“, betont Gerhard Margetich, „eine vertiefende und professionelle Ausbildung zum Bankprüfer ist für uns in den sektoralen Verbänden selbstverständlich und sollte natürlich auch außerhalb der dezentralen Sektoren passieren.“ Zertifizierte Bankprüfungsmanager:innen verfügen in allen wesentlichen Bereichen der Bank über fundierte betriebswirtschaftliche und rechtliche Kenntnisse. Im Rahmen der Ausbildung wird auf Managementfähigkeiten wie Teamführungskompetenz geachtet. Absolvent:innen sind damit für Unternehmen der Finanzbranche jeder Größe interessante Mitarbeiter:innen – sowohl auf Experten- als auch auf Führungskräfteebene.



In Zukunft verpflichtend. „Mit der zukünftig verpflichtenden Zertifizierung, die exklusiv durch die dezentralen Bankprüfungsverbände angeboten wird, werten wir unsere Position als attraktive Arbeitgeber weiter auf,“ ist Margetich überzeugt, „die ISO-Zertifizierung ist ein attraktives Add-on im Bewerbungsprozess und stellt ein Qualitätssiegel für die umfassende Ausbildung in unseren Prüfungsorganisationen dar.“





Über den Verband der dezentralen Bankprüferverbände Österreichs:

In Österreich arbeiten mehr als 500 Kreditinstitute an rund 3.400 Filialstandorten. Der größte Anteil entfällt auf die drei dezentralen Bankensektoren: Raiffeisen, Sparkassen und Volksbanken. Deren sektorale Prüfungsverbände haben im Dezember 2021 den Verband der dezentralen Bankprüferverbände Österreichs gegründet. Schwerpunkte der Arbeit des Verbandes liegen in der Aus- und Weiterbildung von Bankprüfer:innen und der Interessenvertretung im Prüfungs- und Rechnungswesen. Mit dem „zertifizierten Bankprüfungsmanager“ wird eine neue Benchmark gesetzt und das Vertrauen in die Abschlussprüfer:innen der dezentralen Sektoren weiter ausgebaut.

