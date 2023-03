CS geht in die Pflegeoffensive: Buchpräsentation zum Beruf der Krankenpfleger:in

Die CS Caritas Socialis geht in die Pflegeoffensive und fokussiert Aufgaben und Tätigkeiten von Pflegepersonen im Alten- und Pflegebereich.

Wien (OTS) - Der Beruf ist mit vielen Klischees konfrontiert und auch den Mitarbeiter:innen des Pflegebereichs fällt es oft schwer, diese Tätigkeiten in Worte zu fassen. Der Pflegeberuf fordert fachliches Knowhow, Kommunikationskompetenz und die Fähigkeit, sich auf Menschen einzulassen und sie zu begleiten, auch wenn keine Heilung mehr möglich ist. Dies in Worte zu fassen, ist das Ziel. Nur wenn die Tätigkeiten in Worte zu fassen sind, wird dem Beruf die notwendige Wertschätzung entgegengebracht werden.

Es sind sehr oft Klischees, die genannt werden, mit dem Zusatz „Das kann jeder machen“. Krankenpflege ist jedoch eine Kombination aus fachlichem Knowhow, Kommunikationskompetenz, Ethik und die Fähigkeit sich auf Menschen einzulassen und sie zu begleiten, auch wenn keine Heilung mehr möglich ist.

Andrea Schwarz, Bereichsleitung CS Hospiz Rennweg

Wenn man den Pflegeberuf wählt, dann will man Menschen begleiten, unterstützen, Dasein, mit der fachlichen Kompetenz, deinem psychologischen Wissen und deiner Kommunikationskompetenz den Menschen begleiten. Wir müssen die Tätigkeiten in Worte fassen, damit es uns allen klar ist, welche Vielfalt an Wissen und Können als Krankenpfleger:innen in uns liegt. Das ist natürlich nur unter besonderen Rahmenbedingungen möglich, die wir hier in der CS finden. Das wissen auch unsere Mitarbeiter:innen.

Christina Hallwirth-Spörk, Bereichsleitung Stationäre Pflege

Die CS Caritas Socialis setzt mit dem Minibüchlein „Anna entdeckt den schönsten Beruf der Welt“ bei den jüngsten unserer Gesellschaft an und erreicht damit Vorleser:innen Geschwister, Eltern und Großeltern.

Presseeinladung

Buchpräsentation: Anna entdeckt den schönsten Beruf der Welt

mit zebratastischer Palatschinkenshow

Wann, Montag, 20.3.2023, 16.00 Uhr

Wo: CS Rennweg, Oberzellergasse 1, 1030 Wien

Info

Landingpage

