Geiger Gruppe verstärkt Struktur und Engagement in Österreich

Das Geschäftsfeld Geiger Österreich soll in den kommenden Jahren im Umwelt- und Immobilienbereich kontinuierlich ausgeweitet werden.

Wien (OTS) - Um ihre Marktpräsenz in Österreich in den Bereichen Umwelt und Immobilien weiter zu verstärken, schafft die Geiger Gruppe eine neue Organisationsstruktur und vereinigt künftig alle Leistungsbereiche im Geschäftsfeld Geiger Österreich. Mit dem einheitlichen Markenauftritt wird das Unternehmen seine Geschäftsaktivitäten künftig effektiver steuern und sein Engagement ausweiten.

„Die Geiger Gruppe erarbeitet aktuell ein Konzept für eine einheitliche und starke Marke Geiger Österreich. Teil dessen ist eine neue Organisationsstruktur, mit der wir unsere Leistungen in den Bereichen Umwelt, Immobilien sowie in weiteren zukunftsweisenden Geschäftsbereichen ausbauen werden. Die Zusammenführung unter einem Dach ermöglicht zudem eine konstruktive Zusammenarbeit der einzelnen Bereiche, mit der wir wertvolle Synergien heben und eine nachhaltige Entwicklung der Geiger Gruppe in Österreich sicherstellen“, so Christian Messinger, kaufmännischer Geschäftsführer der Geiger Österreich GmbH.

Zwei Standbeine unter einem Dach

Die deutsche Geiger Gruppe verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Entsorgung, Sanierung, Roh- und Baustoffversorgung sowie Bau- und Immobilienentwicklung. Seit 2015 ist die Marke auch am österreichischen Markt aktiv und im Bereich Umwelt zertifiziert. Die Kompetenzen umfassen Umweltsanierung, Flächenrecycling, Deponiebau und -betrieb sowie Abfallentsorgung. Darüber hinaus betreibt die Geiger Gruppe im Osten Österreichs ein verantwortungsbewusstes Abfallmanagement im Sinne der Kreislaufwirtschaft.

Ein zweites wichtiges Standbein betreibt Geiger seit 2018 als Bauträger, Immobilienentwickler und Generalunternehmer mit der Geiger Immobilien Wien GmbH (vormals MS Bau), dessen besondere Stärke in der systematischen Entwicklung von hochqualitativem Wohnungseigentum liegt. Die Projekt- und Immobilienentwicklung ist seit jeher ein wichtiger und unternehmensübergreifender Zweig und ergänzt das Leistungsportfolio in der Geiger Gruppe. Ein besonderes Alleinstellungsmerkmal von Geiger ist dabei, dass das Unternehmen seinen Kunden alle Leistungen aus einer Hand bietet und ein zuverlässiger Partner von der Planung bis zur schlüsselfertigen Übergabe ist. Dementsprechend ist die Geiger Gruppe nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich ein anerkannter Partner für die Entwicklung von unterschiedlichsten Grundstücken und Immobilien. Die Geiger Gruppe führt die beiden Bereiche strategisch künftig unter dem gemeinsamen Dach „Geiger Österreich“.

Über die Geiger Gruppe:

Seit ihrer Firmengründung im Jahr 1923 hat sich die Geiger Gruppe mit Hauptsitz in Oberstdorf (Allgäu) zu einem vielseitigen Firmenverbund mit rund 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie circa 100 Standorten im deutschen und europäischen Raum entwickelt. Ihre Leistungsbereiche basieren dabei auf dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft, das heißt: Geiger gestaltet und baut, erhält und saniert, bereitet auf und recycelt, ganz im Sinne eines möglichst geschlossenen Kreislaufs. Da noch nicht überall eine Wiederverwertung möglich ist, gewinnt und entsorgt Geiger auch – dies jedoch mit größter Zuverlässigkeit und einem hohen Verantwortungsbewusstsein. All diese Leistungen bietet die Geiger Gruppe zahlreichen Kunden aus den Bereichen Infrastruktur, Immobilien und Umwelt aus einer Hand. Ungeachtet ihrer Größe und einem Jahresumsatz von rund 700 Millionen Euro ist die Geiger Gruppe ihrer Unternehmensphilosophie „langfristig eigenständig erfolgreich sein“ bis heute treu geblieben. Inzwischen wird das traditionsbewusste, mittelständische Familienunternehmen erfolgreich in vierter Generation geführt. Weitere Informationen zu Geiger Immobilien Wien unter: www.immobilien.geigergruppe.at

Rückfragen & Kontakt:

Christian Messinger | Kaufmännischer Geschäftsführer

E-Mail: christian.messinger @ geigergruppe.at

Telefon: +43 1 29800 50

Website: www.geigergruppe.at