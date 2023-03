Einladung: 20.3.2023, 17.45 Uhr, Buchpräsentation des Weißbuchs „Das Ende des Neusiedler Sees? Eine Region in der Klimakrise“

Eisenstadt (OTS) -



Einladung: 20.3.2023, 17.45 Uhr, Buchpräsentation des Weißbuchs „Das

Ende des Neusiedler Sees? Eine Region in der Klimakrise“



Wir laden die Vertreter:innen der Medien und die interessierte

Öffentlichkeit herzlich zur Buchpräsentation des Weißbuchs und

Podiumsdiskussion mit Expert:innen und Betroffenen ein.



„Das Ende des Neusiedler Sees? Eine Region in der Klimakrise.

Herausforderungen. Perspektiven. Lösungen“ ist soeben im Residenz

Verlag erschienen.

Das Weißbuch mit prominenter Beteiligung, wissenschaftlicher

Expertise und persönlicher Note erklärt den See zum Patient Zero und

zeigt Chancen für eine Region der Zukunft auf, die es durch die

Klimakrise geschafft hat.



Moderation: Corinna Milborn



• Begrüßung und einleitende Worte durch Stefan Ottrubay

(Direktionsrat der Esterhazy Privatstiftungen)



Über das Weißbuch und eine Region in der Klimakrise diskutieren:



• Johannes Ehrenfelder (Direktor der Nationalparkgesellschaft

Neusiedler See - Seewinkel)



• Matthias Grün (Vorstand der Esterhazy Privatstiftungen)



• Josef Umathum (Winzer aus Frauenkirchen)



• Gunnar Landsgesell (Redaktionelle Leitung des Weißbuchs)



Im Rahmen der Diskussion hat das Publikum die Möglichkeit Fragen zu

stellen.



Ab 19 Uhr gemütlicher Ausklang bei kleinen Köstlichkeiten.



Um Anmeldung bei Leonara Skala T +43 (0)2682 63004-403 oder

l.skala @ esterhazy.at wird gebeten.



Datum: 20.3.2023, 17:45 - 19:00 Uhr



Ort:

k47

Franz-Josefs-Kai 47, 1010 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Leonara Skala

Leitung Public Relations



Esterhazy Betriebe GmbH

Esterhazyplatz 5

A-7000 Eisenstadt

Tel +43 (0) 2682 63004-403

presse @ esterhazy.at

www.esterhazy.at/presse