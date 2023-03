Abwechslungsreich essen am Arbeitsplatz – mit GOURMET Business auch am Berg, auf 1.500 m Höhe!

Die Mitarbeiter:innen der Bergbahnen Dachstein West genießen täglich ein gesundes, ausgewogenes Mittagessen von GOURMET Business À la Carte.

Wien (OTS) - Während zahlreiche Skihütten für das leibliche Wohl der Wintersportbegeisterten sorgen, stellte die Verpflegung der Mitarbeiter:innen der Skiregion Dachstein West bis zum vergangenen Jahr eine Herausforderung dar. GOURMET Business hat hier die Lösung: Mit Seilbahn und Ski werden die Speisen aus dem À la Carte-Sortiment auf bis zu 1.500 m Seehöhe transportiert. „Wir finden für jedes Unternehmen und jede Situation die passende individuelle Verpflegungs-Lösung – auch für ungewöhnliche Orte! Für uns ist jeder Kunde einzigartig und mit den Bergbahnen Dachstein West haben wir einen weiteren ganz besonderen Kunden bekommen, der unsere Speisen hoch hinausbringt“ , freut sich Mag.a Claudia Horacek, Geschäftsfeldleiterin von GOURMET Business Catering Menü-Service.

Höchste Mikrowelle in der Bergstation der Donnerkogelbahn

GOURMET Business versorgt rund 60 Mitarbeiter:innen der Bergbahnen Dachstein West mit Essen an ihrem Arbeitsplatz, den Liftanlagen. Jede Station der elf Seilbahnen und Liftanlagen ist mit einer Mikrowelle ausgestattet, an den größeren Anlagen ist zusätzlich ein Heißluftofen vorhanden. Am höchsten Punkt – der Bergstation der Donnerkogelbahn – werden die Speisen von GOURMET Business À la Carte täglich auf 1.500 m Seehöhe gegessen. Die Gerichte sind eine unkomplizierte Lösung für die Mitarbeiter:innen und das gemeinsame Mittagessen ist mittlerweile ein fester Bestandteil des Tagesablaufs geworden.

Auch am Berg: gesundes, abwechslungsreiches Mittagessen für Mitarbeiter:innen

„Unsere Mitarbeiter:innen haben sehr große Freude mit dem Essen von GOURMET. Am Morgen bei der täglichen Ausgabe der Menüs steigt die Motivation für den Tag und Jede:r freut sich auf das Mittagessen. Die Speisen sind sehr ausgiebig, gesund und ausgewogen. Durch die große Abwechslung von GOURMET Business À la Carte können unsere Mitarbeiter:innen immer neue Speisen probieren“, erzählt Philipp Hofstätter, Betriebsleiter Stellvertreter der Bergbahnen Dachstein West. „Durch unsere vielen, weit auseinander liegenden Stationen am Berg war die Verpflegung immer schwierig. Mit GOURMET haben wir die perfekte Lösung gefunden, um allen unseren Mitarbeiter:innen ein warmes Essen zu ermöglichen.“ Auch anderen Bergbahnen wurden die Speisen von GOURMET Business À la Carte bereits weiterempfohlen: „Bei Anfragen von Kolleg:innen anderer Bergbahnen konnten wir bisher nur Positives über unsere Verpflegung berichten“, so Hofstätter.

Über GOURMET Business

GOURMET Business, eine Marke von GOURMET, ist der Spezialist für Essen am Arbeitsplatz. Über 2.500 Unternehmen in Österreich und Deutschland vertrauen bereits auf GOURMET Business. Ob À la Carte oder Betriebsgastronomie – GOURMET Business bietet für jedes Unternehmen die passende, individuelle Mitarbeiterverpflegung. Nähere Informationen unter www.gourmet-business.at

Über GOURMET

GOURMET ist Marktführer in der Gemeinschaftsverpflegung in Österreich und kocht für Kindergärten, Schulen, Unternehmen und Senioreneinrichtungen, den Einzelhandel sowie bei Events und in Top-Gastronomiebetrieben. Als österreichisches Unternehmen mit mehr als 45 Jahren Erfahrung bietet GOURMET höchste Qualität, Sicherheit und Verlässlichkeit. GOURMET legt besonderen Wert auf hochwertige, österreichische Zutaten, Regionalität und Saisonalität, zertifizierte BIO-Qualität und Nachhaltigkeit. 1997 wurde das Unternehmen als erstes in der Branche Bio-zertifiziert. GOURMET ist ein Tochterunternehmen der VIVATIS Holding AG. www.gourmet.at

Essen am Arbeitsplatz, dass sich Ihren Wünschen anpasst! GOURMET Business

