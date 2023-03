BOKU-Presseeinladung: Agriphotovoltaik: Chance für Landwirtschaft und Energiewende

Podiumsveranstaltung am Dienstag, den 21. März, um 18Uhr, an der Universität für Bodenkultur Wien und im Livestream.

Wien (OTS) - Photovoltaik ermöglicht eine langfristige Produktion von sauberem Strom ohne Lärm-, Geruchs- oder Feinstaubemissionen und leistet damit einen direkten Beitrag zum Erreichen der Klimaziele. Da das Potential von Dachflächen-PV und anderen bereits versiegelten Flächen dafür nicht ausreicht, braucht es Konzepte wie Agriphotovoltaik, die eine Doppelnutzung von Flächen ermöglichen. Doch welches Potential für Agriphotovoltaik gibt es in Österreich und welchen Bedarf? Wie wirkt sich ihr Einsatz auf die landwirtschaftliche Produktion und auf die daraus folgende Ökobilanz aus? Und was bedeutet Agriphotovoltaik zukünftig für unser Landschaftsbild?



Anlässlich dieser gesellschaftspolitisch brisanten Fragen lädt der Energiecluster der Universität für Bodenkultur Wien zur

Podiumsveranstaltung

Agriphotovoltaik:

Chance für Landwirtschaft und Energiewende

Zeit: Dienstag, 21. März 2023, 18Uhr

Ort: Wilhelm-Exner-Haus HS 05

Peter-Jordan-Straße 82, 1190 Wien

und im BOKU-Livestream auf https://www.youtube.com/watch?v=XPWK7t9g7WU​​​​​​​

Kurzvorträge

Photovoltaik und Landwirtschaft

Gernot, Stöglehner, Institut für Raumplanung, Umweltplanung und Bodenordnung (BOKU)

Elektrische Energiepotenziale und landwirtschaftliche Produktion

Christian Miklovits, Institut für Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung (BOKU)

Ökobilanz von Agri-Photovoltaik-Systemen in Österreich

Theresa Krexner, Institut für Landtechnik (BOKU)

Energiewende gemeinsam Planen: Möglichkeiten und Erfahrungen mit kollaborativen Planspielen und immersiven Visualisierungen

Thomas Schaupenlehner, Institut für Landschaftsentwicklung und Erholungs- und Naturschutzplanung (BOKU)



Podiumsdiskussion

Max Trommsdorff

Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE



Kasimir Nemestothy

Landwirtschaftskammer Östereich



Joachim Payr

EWS Sonnenfeld, Erneuerbare-Energie-Projekte



Mathias Janko

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft



Thomas Wrbka

Biodiversitätsrat

An der Universität für Bodenkultur gibt es eine Vielzahl von Instituten und Arbeitsgruppen, die mittlerweile alle Aspekte der Energiewende abdecken und die Energieforschung vorantreiben. Der BOKU-Energiecluster ist eine BOKU-weite Plattform, die zur internen Vernetzung und zur nationalen und internationalen Sichtbarmachung der BOKU-Energieforschung beiträgt. Durch Veranstaltungen und Weiterbildungen soll in der Forschung generiertes Wissen schneller in Praxis und Gesellschaft ankommen.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Astrid Kleber-Klinger

Universität für Bodenkultur Wien

Leitung Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: 0664 8858 6533

astrid.kleber @ boku.ac.at

www.boku.ac.at