30 Jahre monochrom: Die gibt’s noch?

Razzennest, monocon, Arse Elektronika, Roboexotica sagen: JA!

Wien (OTS) - Die Kunst/Theorie/Filmneigungsgruppe monochrom feiert den Auftakt ihres Jubiläumsjahres.

Auf der Diagonale in Graz wird am 24. März das neueste Filmprojekt der Gruppe, die Horror-Satire RAZZENNEST von Johannes Grenzfurthner, zur Premiere gebracht. Der Film hat ja schon eine gefeierte internationale Festivalrunde hingelegt, beginnend mit der Weltpremiere auf dem weltbekannten Fantastic Fest. Umso mehr freut sich die Medienmogulerie, dass der Film endlich auch in Österreich gezeigt wird. Hat er doch so einige Seitenhiebe auf die lokale Filmbranche, von Geyrhalter bis ÖFI, in sich verpackt, ist aber gleichzeitig auch eine düstere Abrechnung mit dem Spektakel von Religion und Krieg.

Danach geht's ins Grazer PPC wo die DJs Wild Evel, Frieda Phoenix, Tina 303 und Grenzfurthner selbst “die Samenstränge und Eierstöcke und alles was dazwischen liegt ordentlich durchzurütteln.”

Denn das Kollektiv wird 30 Jahre alt. Im März 1993 wurden von Grenzfurthner und Franz Ablinger die erste Printausgabe und Online-Version der namensgebenden Untergrund-Zeitschrift veröffentlicht. Die Gruppe arbeitete seitdem mit unterschiedlichen Medien und Formaten, sucht immer noch nach der “best weapon of mass distribution” einer Idee. Das Motto ist Context Hacking: subversive und diskursive Narrative im Kampf gegen die Ignoranz.

Im Juni wird deshalb eine monochrom-Convention in Wien stattfinden und sich mit Nachhaltigkeit in der Kunst beschäftigen. Welche Aspekte sind in Kunstwerken der bildenden und medialen Kunst zu beachten? Grüne Kunst: ja geht das?

Im September wird das von der Gruppe veranstaltete Konferenzformat “Arse Elektronika”, das sich mit Sex und Technologie beschäftigt, zum 10. Mal stattfinden und die Frage vorantreiben was wir als sexuelle und Werkzeug benutzende Spezies über uns selbst wissen sollten.

Und im Winter gibt es die 25. Iteration der monochrom’schen “Roboexotica”, des weltweit ersten und immer noch einzigartigen Events für Cocktail-Robotik. Der beste Rausch der Welt! Cheers!

Rückfragen & Kontakt:

Günther Friesinger

Mobil +43 650 2049451

Email gf @ monochrom.at