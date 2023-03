„Runder Tisch“ zum „Showdown in der SPÖ“

Heute um 22.25 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner kämpft gegen den burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil um die Führung der größten Oppositionspartei. Die SPÖ-Spitzen haben sich im Vorstand auf eine Mitgliederbefragung geeinigt. Wer stellt sich hinter wen? Wer kann die Macht und die Mehrheit hinter sich vereinen? Wie könnte eine gesichtswahrende Lösung für beide Kontrahenten aussehen? Könnte am Schluss des Prozesses gar ein/e Kompromisskandidat/in das Rennen machen? Ist eine Spaltung mit einem Sonderweg des Burgenlands denkbar?

Es diskutieren heute, am Mittwoch, dem 15. März 2023, um 22.25 Uhr in ORF 2 bei Tarek Leitner am „Runden Tisch“:

Alois Stöger

Mitglied im Bundesparteivorstand und ehem. Gesundheitsminister, SPÖ

Franz Schnabl

stv. Bundesparteivorsitzender SPÖ und ehem. Landeschef Niederösterreich

Josef Kalina

Kommunikationsberater und ehem. Bundesgeschäftsführer SPÖ

Katrin Praprotnik

Politikwissenschafterin, Karl-Franzens-Universität Graz

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at