Investition in die Zukunft der Musik: Wiener Concert-Verein präsentiert zeitgenössische Kompositionen im Original Wiener Klang

Wien (OTS) - Der Wiener Concert-Verein präsentierte mit der Veröffentlichung des Programms der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien die Saison 2023/24. Das Programm umfasst sowohl 15 österreichische zeitgenössische Kompositionen als auch selten gespielte Werke. 7 Auftragswerke des Wiener Concert-Vereins gelangen zur Uraufführung. Zudem steht mit Glass Marcano die erste Dirigentin mit lateinamerikanischer Herkunft am Dirigentenpult des Wiener Musikvereins.

Der Wiener Concert-Verein ist seit 35 Jahren als eigenständiges Non-Profit-Orchester mit Abonnements im Musikverein Wien und durch Konzertreisen zu internationalen Musikstätten vertreten. Dabei pflegt das Orchester die Tradition des Wiener Klangstils und verbindet klassische mit zeitgenössischer Musik. Der Wiener Concert-Verein hat bereits über 120 Werke uraufgeführt und wird in der kommenden Saison 15 österreichische zeitgenössische Werke präsentieren. Dafür sind Aufträge für 7 Uraufführungen vom Orchester vergeben worden: Zum Österreichischen Nationalfeiertag unter dem Titel „Die K. und K. Monarchie tanzt“ wird ein Akkordeon solistisch im Zentrum von Gerald Reschs (1975*) Streichorchester-Komposition stehen. Unter dem Festival-Titel des Wiener Musikverein: „COURAGE!“ wird Stefan Planks (1989*) Suite „Der kleine Prinz“ nach dem gleichnamigen Buch von Antoine de Saint-Exupéry erklingen. Für dieses Werk steht der österreichische Dirigent Felix Hornbachner am Pult des Wiener Concert-Vereins, Preisträger des Arturo Toscanini Dirigierwettbewerbes und seit 2022 musikalischer Assistent von Simone Young in den Bereichen Oper und Konzert. Oscar Jockel (1995*) wird seine neue Tonschöpfung selbst dirigieren. Diese Uraufführung wie auch alle anderen zeitgenössischen Kompositionen nehmen direkt Bezug auf die Gesamtdramaturgie und das Motto des jeweiligen Konzertprogrammes und wurden vom Wiener Concert-Verein eigens in Auftrag gegeben.

Der österreichische Komponist Richard Dünser arbeitete vor 30 Jahren das erste Mal als Composer in Residence mit dem Wiener Concert-Verein zusammen. Im Rahmen dieser langen musikalischen Freundschaft wird nun auch sein Werk „le lontane speranze“ für Klarinette, Bassetthorn Solo und Kammerorchester unter seiner Leitung uraufgeführt. Dünsers 65. Geburtstag würdigt der Wiener Concert-Verein mit einem ihm gewidmeten Portrait-Konzert.

Seit vielen Jahren unterhält das Orchester in den Sommermonaten und zum Auftakt in die neue Saison „zeitklang im museum“ eine eigene zweiteilige Serie mit reiner Gegenwartsmusik im Vorarlberger Landesmuseum Bregenz, die bewusst auf Bühnenaufbauten verzichtet und Musiker*innen und Komponist*innen in Gesprächen auf Augenhöhe für das Publikum zugänglich macht. Unter dem heurigen Motto: „Mit Zeitgenoss*innen Zeit genießen“, schreibt Gerda Poppa (1963*) ein Werk anlässlich ihres 60. Geburtstages. Johanna Doderer (1969*) erweitert ihre Opusliste um ein Sommerstück. Werke von Johannes Maria Staud, Marcus Nigsch, Morgana Petrik, Thomas Daniel Schlee, Christof Dienz, Richard Dünser und Judith Unterpertinger werden zudem mit persönlichen Kommentaren der Komponist*innen zu Gehör gebracht.

In der Gegenwart wächst die Tradition der Zukunft

Der Wiener Concert-Verein fördert talentierte junge Musiker*innen, Solist*innen, Dirigent*innen und Komponist*innen durch gezielte Einladungen und sorgfältige Auswahl, um ihnen wertvolle Erfahrungen zu bieten. Die kommende Saison wird mit Glass Marcano, der ersten Dirigentin mit lateinamerikanischer Herkunft im Wiener Musikverein, ein wichtiges Zeichen für mehr Dirigentinnen auf bedeutenden Konzertbühnen setzen. Marcano hat beim Pariser Wettbewerb "La Maestra" Aufsehen erregt und wird bei ihrem Konzert am 10. Dezember 2023 Werke von ihren Wegbegleitern sowie ein eigens für diesen Anlass in Auftrag gegebenes Stück der österreichischen Komponistin Johanna Doderer aufführen, das Elemente aus ihrer Heimat aufgreift.

Konzertreisen nach Asien, Nordafrika, Arabien und innerhalb Europas sind auch in der kommenden Saison geplant.

