Roter Showdown: PULS 24 Sonderprogramm zum Führungsstreit in der SPÖ

PULS 24 ändert sein Programm und berichtet in einer Sondersendung am Mittwoch, 15. März, vom SPÖ-Parteipräsidium.

Wien (OTS) - Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil legt sich nach jahrelangen Querschüssen fest. Er will Pamela Rendi-Wanger vom Partei-Thron stoßen. Der Führungsstreit in der SPÖ eskaliert immer mehr. Die Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner will ihren Kontrahenten beim heutigen Parteipräsidium in die Schranken weisen.

PULS 24 Moderator Daniel Retschitzegger analysiert bereits am Nachmittag gemeinsam mit Moritz Moser (Chefredakteur, Neue Vorarlberger Tageszeitung), Doris Vettermann (Journalistin, Kronen Zeitung), Florian Gasser (Journalist, Die Zeit), Wolfgang Fercher (Chefredakteur, Kleine Zeitung Kärnten), Laurenz Ennser-Jedenastik (Politikwissenschaftler Uni Wien), Markus Staudinger (Journalist, Oberösterreichische Nachrichten) und Simon Rosner (Ressortleiter Innenpolitik, Wiener Zeitung) die Lage beim roten Showdown am Parteipräsidium. LIVE vor Ort sind die PULS 24 Redakteur: innen Bettina Häberlin und Paul Batruel.

Zu Gast im PULS 24 NEWSROOM um 19:55 Uhr auf PULS 4 & PULS 24 ist Politikberater Thomas Hofer. Er analysiert bei News-Anchor Thomas Mohr die Zukunft der SPÖ.

Auch WildUmstritten widmet sich um 20:15 Uhr auf PULS 24 unter anderem dem Führungsstreit der SPÖ. Zu Gast bei News Anchor Werner Sejka sind: Kommunikationsberaterin Christine Aumayr-Hajek, Kommunikations- und Politikberater Daniel Kapp, und Kabarettist Florian Scheuba. Direkt danach diskutieren im Rahmen der PULS 24 Sondersendung „Roter Showdown“ Barbara Tóth (Journalistin, Falter), Wolfgang Bachmayer (Meinungsforscher und Geschäftsführer von OGM), Christoph Matznetter (SPÖ), Klaus Luger (SPÖ) und Journalistin Iris Bonavida (Profil).

