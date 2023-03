Wien Energie weist Falschinformationen von Finanzombudsteam schärfstens zurück

„Sachverständigendarstellung“ entbehrt jeglicher faktischen Grundlage – Wien Energie behält sich rechtliche Schritte vor

Wien (OTS) - Wien Energie weist die „Sachverständigendarstellung“ von Mag. Oliver Lintner, Sachverständiger für Börse, Bankwesen und Lebensversicherungen, im Auftrag des Finanzombudsteams Gerald Zmuegg zum „Vergleich Strompreisgestaltung“ als völlig falsch und irreführend zurück. In diesem Dokument werden Zusammenhänge hergestellt, wo es faktisch keine gibt und Informationen grundsätzlich falsch, verkürzt und unvollständig zusammengeführt. Wien Energie wird rechtliche Schritte gegen die weitere Verbreitung dieser Falschinformationen prüfen.

Das „Gutachten“ nimmt längst aufgeklärte Falschinformationen zum Energiehandel der Wien Energie GmbH als Ausgangslage und zieht auf Basis eines unvollständigen Neukunden-Preisvergleichs mit unterschiedlichen nicht vergleichbaren Tariftypen aus unterschiedlichen Marktregionen unzulässige Schlüsse zur gesamten Preisstrategie der Unternehmen, die als Fakten dargestellt werden. Als Datenbasis dient dafür u.a. der eigene Energieliefervertrag des Sachverständigen. Ein solches „Gutachten“ entbehrt jeglicher faktischen Grundlage.

Ausnahmejahr 2022: Bestes Kund*innen-Angebot im Wiener Raum

Dass die Energiepreise seit Sommer 2021 in ganz Europa deutlich gestiegen sind, ist bekannt. Auch Wien Energie konnte sich diesen Entwicklungen nicht entziehen und musste Steigerungen zumindest teilweise auch an Kund*innen weitergeben. Fakt ist: Den gesamten Sommer/Herbst 2022 war die Wien Energie Vertriebs GmbH & Co KG der günstigste Strom- und Gasanbieter in Wien und auch im Österreichvergleich unter den günstigsten Anbietern. Wir haben unsere Angebote auch in dieser schwierigen Zeit stabil gehalten und zehntausende Neukund*innen aufgenommen, deren Anbieter sich aus dem Markt zurückgezogen hatten und einfach gekündigt wurden. Zu welchem Zeitpunkt Preisanpassungen stattfinden, ist in den jeweiligen Tarifblättern und Allgemeinen Lieferbedingungen geregelt. Die Mehrheit unserer Bestandskund*innen ist in Tarifen mit Preisgarantie mit einem stabilen und sicheren Preis über 12 Monate. Wer im Zuge der Treueaktion im Herbst 2022 eine Bindung eingegangen ist, profitiert seither von einem der günstigsten Angebote in der gesamten Ost-Region.

