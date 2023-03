Human & Digital neuer Eigentümer des medizinischen Softwareentwicklers BAP

Klagenfurt (OTS) - Seit über 40 Jahren beschäftigt sich die BAP Beratung, Analyse & Programmierung mit der Programmierung von Hotel- und Therapieplanungssoftware. Mit über 90 Installationen in Kur- und Rehabilitationseinrichtungen ist BAP Marktführer in Österreich.

Der Gründer und bisherige Eigentümer DI Berndt Holzfeind hat sich aus Altersgründen für einen Verkauf des Unternehmens entschieden. Mit der Human & Digital konnte ein fachlich und technisch starker Partner für die zukünftige Weiterentwicklung der BAP gefunden werden.

Die Human & Digital wurde 2020 durch die Humanomed IT Solutions GmbH und die Research Industrial Systems Engineering (RISE) Forschungs-, Entwicklungs- und Großprojektberatung GmbH gegründet.

„Ziel von Human & Digital ist es, die bereits bestehende Krankenhaus-Software-Lösung ebody der Humanomed gemeinsam mit RISE weiter zu entwickeln und über den DACH Wirtschaftsraum hinaus global zu etablieren. Mit der Akquisition der BAP kann ein weiterer wichtiger Baustein mit Kraft und Erfahrung zur Komplettierung unseres digitalen Dienstleistungsportfolios bereitgestellt werden. Die Humanomed IT Solutions in Klagenfurt hat sich mittlerweile zu einem Software-Haus mit über 50 Mitarbeiter:innen entwickelt. Wir freuen uns, nun auch die 18 engagierten Expert:innen der BAP in unserer Familie willkommen heißen zu dürfen“ , erläutert DI Werner Hörner, Humanomed.

Die Kunden der BAP sind Kliniken, Kurhäuser und Rehabilitationseinrichtungen für ambulante und stationäre Rehabilitation. Für sie wird BAP als völlig eigenständiges Unternehmen weiter erhalten bleiben. Durch die Power der neuen Eigentümer wird die Weiterentwicklung des Produktportfolios und das Mitgehen mit der technischen Evolution bestmöglich unterstützt und sichergestellt.

Als Geschäftsführer wurden der bisherige Prokurist der BAP DI Dietmar Gräbner und der Technische Leiter der Humanomed IT Solutions DI Herbert Scheiber bestellt. DI Berndt Holzfeind bleibt dem Unternehmen als Consultant und Mentor mit all seinem Erfahrungswissen erhalten.

„Wir setzen auf die bewährte Kontinuität und Verlässlichkeit in der Geschäfts­beziehung mit unseren Kunden, Lieferanten und Geschäftspartnern. Zusätzlich sehen wir hiermit eine gute Perspektive den innovativen Weg durch Synergien aus der Unternehmensgruppe weiter fortsetzen zu können" , so DI Herbert Scheiber.

Seitens RISE wird DI Dr. techn. Mario Bernhart als technischer Software-Stratege als Eigentümervertreter die Weiterentwicklung mitanleiten. DI Dr. Rene Baranyi, der sich mit den Themen „Reha-Frameworks“ und „Serious Gaming in eHealth“ viele Jahre in der internationalen Forschung bei der RISE und an der TU Wien befasst hat, wird in der BAP die Produktweiterentwicklung aus diesem Blickwinkel begleiten.

Dr. Baranyi, Leiter Health-IT-Innovation in der RISE, schaut mit viel Zuversicht auf die kommende Evolution der BAP-Produkte: „Die richtige Mischung aus lange etablierten Werkzeugen, die im medizinischen Alltag viel Nutzen stiften, die die BAP in unsere Zusammenarbeit einbringt, mit innovativen, bald in den Alltag kommenden Technologien, die den Therapeuten und das medizinische Personal unterstützen, genau diese moderne Mischung herstellen und dafür das konstante fachliche Wachsen im Produkt der BAP gemeinsam mit den etablierten Expert:innen zu erzielen, wird meine erfreuliche Aufgabe sein.“

Über Human & Digital

Die Humanomed IT Solutions GmbH und die Research Industrial Systems Engineering (RISE) Forschungs-, Entwicklungs- und Großprojektberatung GmbH gründeten 2020 das Unternehmen Human & Digital.

Von der Humanomed kommt die langjährige Erfahrung in der Betriebsführung von Kliniken und Rehazentren sowie die Programmierung des Krankenhaus-Informations-Systems ebody. Von RISE kommt umfassendes Know-How für globalfähige IT-Systeme, die hochsicher und hochverfügbar sind. Mehr als 700 Mitarbeiter:innen in der RISE und deren Tochterunternehmen sorgen für Bau und Wartung von Zukunftstechnologien und deren Implementierung.

Über BAP

Die Firma BAP - Beratung, Analyse & Programmierung GmbH ist ein IT- und Beratungsunternehmen. Sie wurde 1979 gegründet und beschäftigt aktuell 18 Mitarbeiter:innen. Durch über 90 österreichweite Installationen verfügt die Firma über umfassendes Know-How im österreichischen Kur- und Rehaumfeld. Das Produkt bapTherapie ist eine Softwarelösung für die Therapieplanung in Ambulanzen, Rehabilitationseinrichtungen und Kliniken. Das Produkt bapHotel bietet eine Patientenadministration für stationäre Kur- und Rehabilitationseinrichtungen.

