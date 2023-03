HEIMISCHER MARKTFÜHRER DEMNÄCHST AUCH IM ZILLERTAL

Ab Sommer 2023 ergänzen die brandneuen „Zillertal Suites Fügen“, am Standort des ehemaligen Alpenhofs im Zillertal, das umfangreiche Portfolio von ALPS RESORTS.

Tirol (OTS) - Ab Sommer 2023 ergänzen die brandneuen „Zillertal Suites Fügen“, am Standort des ehemaligen Alpenhofs im Zillertal, das umfangreiche Portfolio von ALPS RESORTS. Damit setzt der österreichische Marktführer in der touristischen Beherbergung seine Expansionsstrategie konsequent fort und erweitert sein Angebot in Tirol auf nunmehr fünf Resorts.

Mit den exklusiven „Zillertal Suites Fügen“ eröffnet ALPS RESORTS sein erstes Ferienresort im Bezirk Schwaz. Den Gästen stehen ganzjährig 32 voll ausgestattete Ferienwohnungen inkl. großzügigem Wellnessbereich mit Außenpool zur Verfügung.

Bei den „Zillertal Suites Fügen“ handelt es sich mittlerweile schon um das fünfte Ferienresort, die ALPS RESORTS in Tirol betreibt. Insgesamt hat Österreichs führender Anbieter damit 34 Urlaubs-Resorts in Tirol, Salzburg, Kärnten, der Steiermark und Bayern mit knapp 1.100 Wohneinheiten im Programm und beschäftigt inzwischen 160 Mitarbeiter:innen. Vergangenes Jahr verbrachten 130.000 Gäste in den ALPS RESORTS.

Erst kürzlich wurde im Bezirk Kitzbühel das ehemalige Hotel Hubertus im Zuge einer kompletten Renovierung zum Dorfresort Kitzbühel umgebaut, das nun mit seinen vier Chalets und 21 Ferienwohnungen ebenfalls von ALPS RESORTS betrieben wird.

ALPS-RESORTS-Geschäftsführer Thomas Payr geht davon aus, dass diese Revitalisierungs-Projekte in Zukunft noch deutlich mehr werden: « Wir bekommen immer häufiger Anfragen von Hoteliers, die mit einer Nachfolgeproblematik konfrontiert sind.»

« ALPS RESORTS ist in erster Linie Experte für die Betreibung von touristischen Unterkünften. Als Touristiker mit Tiroler Wurzeln können wir uns aber durchaus vorstellen, auch selbst in den Tiroler Tourismus zu investieren. Dabei kommen für uns auch Destinationen abseits der touristischen Hochburgen in Frage. »





