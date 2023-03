Barbara Stöckl im Gespräch mit Mark Keller, Martina Reuter, Ingrid Brodnig, Hannes Duscher und Roland Gratzer

Im ORF-Nighttalk „Stöckl“ am 16. März um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 16. März 2023, um 23.05 Uhr in ORF 2 Schauspieler und Sänger Mark Keller, Styling-Expertin Martina Reuter, Autorin und Journalistin Ingrid Brodnig sowie die beiden FM4-Moderatoren Hannes Duscher und Roland Gratzer zu Gast bei Barbara Stöckl:

Wie geht es Martina Reuter nach dem frühen Aus bei „Dancing Stars“? Die Styling-Expertin und ihr Tanzpartner mussten die ORF-Show vergangenen Freitag als erstes Paar verlassen. Über die Frage des Warum spricht die zweifache Mutter ebenso wie über ihr neues Buch. In „Curvy me“ gibt sie Styling-Tipps für kurvige Frauen.

Wenn „Bergdoktor“ Martin Gruber anruft, hebt er stets mit den Worten „Martin, mein einziger Freund“ ab. Aber auch abseits der Erfolgsserie ist Schauspieler Mark Keller mit seinem Kollegen Hans Sigl befreundet, wie er im ORF-Nighttalk erzählt. Der gelernte Kfz-Mechaniker ist außerdem als Schlagersänger aktiv. Kürzlich erschien sein neues Album „Mein kleines Glück“.

Als Schlagerfans outen sich auch die FM4-Moderatoren Hannes Duscher und Roland Gratzer. Seit mehr als zehn Jahren unterhalten sie nun schon ihre Fans. In ihrer täglichen „Passt Show“ setzen sie auf Comedy, Quiz und politische Satire. Ihre gemeinsamen Songs mit Publikumslieblingen wie Thomas Stipsits werden regelmäßig zu Social-Media-Hits.

Mit den Schattenseiten der sozialen Medien beschäftigt sich Ingrid Brodnig. Die Autorin klärt unermüdlich über Fake News und Verschwörungstheorien auf. In ihrem Buch „Einspruch!“ gibt die Steirerin Tipps, wie man auch innerhalb der Familie und im Freundeskreis geschickt argumentieren kann, damit Fakten wieder wirken.

