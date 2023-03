„Schnell ermittelt“ on air und on set

Dreharbeiten zu achter Staffel und Saison-Finale am 20. März in ORF 1

Wien (OTS) - Noch bevor am 20. März 2023 um 20.15 Uhr das große Finale der siebenten „Schnell ermittelt“-Staffel auf dem ORF-1-Serienmontags-Programm steht, ist auch am Set für Hochspannung gesorgt: Seit Montag, dem 13. März, gehen Ursula Strauss und Wolf Bachofner vor der Kamera wieder unter die Privatermittler/innen, wenn in Wien und Umgebung die achte Saison der ORF-Erfolgsserie gedreht wird. Denn nach dem großen Ermittlungs-Erfolg stellt sich die Frage nach einer Verlängerung ihres neuen Geschäftsmodells natürlich nicht. Doch wäre die Auftragslage nicht schon herausfordernd genug, ist Angelikas Widersacher Oberst Schuster (Markus Hering) diesmal wieder voll in seinem Element. Und auch das Privatleben ist voll willkommener und unwillkommener Überraschungen.

Neben dem Duo Strauss und Bachofner sind in weiteren Rollen der acht 45-minütigen Folgen u. a. wieder Andreas Lust und Katharina Straßer sowie Morteza Tavakoli, Simon Morzé, Fiona Hauser, Patrick Seletzky und Markus Hering zu sehen. Mit u. a. Nils Arztmann, Selina Graf, Miriam Hie, Proschat Madani, Reinhard Nowak, Hertha Schell, Annika Wonner und Julia Wozek sind auch die Episodenrollen prominent besetzt. Regie führen die „Schnell ermittelt“-Experten Michi Riebl und Gerald Liegel nach Drehbüchern von Verena Kurth, Katharina Hajos und Constanze Fischer, Stefan Hafner und Thomas Weingartner sowie – erstmals – Brigitta Kanyaro. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis August 2023.

Ausblick auf die achte Staffel

Angelika (Ursula Strauss) und Franitschek (Wolf Bachofner) haben sich als Privatermittler/innen für besondere Fälle etabliert. Vom kostbaren Fund im Rauchfang über Mobbing in der virtuellen Welt eines Online-Games und einer Künstlerin mit Visionen bis hin zu einem Auto, in dem lauter Geheimnisse stecken, reicht die Palette der Aufträge. Sogar Angelikas alter Widersacher Oberst Schuster (Markus Hering) ist mittlerweile auf seine Ex-Mitarbeiter/innen aufmerksam geworden. Privat hingegen kommen auf Angelika einige Veränderungen zu: Ihre Tochter Kathrin (Fiona Hauser) wird heiraten – ein Thema, dem Angelika sehr gespalten gegenübersteht. Denn von der Mutter der Braut ist es nur ein Katzensprung zur Oma.

„Schnell ermittelt“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von MR-Film.

Die siebente „Schnell ermittelt“-Saison wird auf der ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) weltweit als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand bereitgestellt. Auf Flimmit können alle Staffeln von „Schnell ermittelt“ gestreamt werden.

