„Leben ohne Auto“: „Am Schauplatz“-Reportage über die weit verbreitete Abhängigkeit vom Auto

Am 16. März um 21.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Österreich soll bis zum Jahr 2040 klimaneutral sein – so das Ziel der Bundesregierung. Um das zu erreichen, müssten die Menschen in Zukunft weniger mit dem Auto und mehr mit der Bahn und dem Bus fahren. Diese von der Regierung angestrebte Mobilitätswende geht den Aktivistinnen und Aktivisten der Widerstandsgruppe „Letzte Generation“ viel zu langsam voran. Während ihrer Aktionswochen kleben sie sich auf die Straße und verursachen dadurch Staus. Betroffene Autofahrer/innen reagieren immer aggressiver. „Letzte Generation“-Mitbegründerin Martha Krumpeck mahnt im „Am Schauplatz“-Interview: „Wir blasen weiter CO2 in die Luft, als gäbe es kein Morgen“.

Von einer Mobilitätswende spüren auch die Bewohner/innen von Hönigsberg im steirischen Mürztal nichts. Ganz im Gegenteil – ihre Bahnstation wurde vor mehr als einem Jahr aufgelassen. Die ÖBB haben den Fahrplan optimiert und die am wenigsten genutzte Haltestelle gestrichen, erklärt ein Konzernsprecher. Für Sascha Pfeifer aus Mürzzuschlag heißt das aber, dass er fast eine Stunde zu Fuß in die Arbeit gehen muss. Seine Frühschicht beginnt um 5.00 Uhr. Da geht noch kein Bus und der Zug rast jetzt ohne Halt durch Hönigsberg.

Für die „Am Schauplatz“-Reportage „Leben ohne Auto“ – zu sehen am Donnerstag, dem 16. März 2023, um 21.05 Uhr in ORF 2 – war Beate Haselmayer quer durch Österreich unterwegs – vom Waldviertel bis nach Tirol. Sie hat Menschen getroffen, die aus Klima- oder Kostengründen gerne auf ein Auto verzichten würden. Doch das scheint abseits der Großstädte oft schwer möglich.

