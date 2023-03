Leonidas-Gala 2023 in neuer Location.

Am 30. März geht die begehrte Sportgala der "Salzburger Nachrichten" erneut über die Bühne.

Salzburg (OTS) - Nach 15 Jahren im Amadeus Terminal 2 des Salzburg Airport ist es im Jahr 2023 für den Leonidas an der Zeit, weiterzuziehen. Am 30. März 2023 findet die Sportgala der „Salzburger Nachrichten“ zur Verleihung der begehrten Löwen erstmals in der Brandboxx Salzburg statt.

Auch in Sachen Moderation hat sich einiges getan. Christian Brugger (ServusTV/„Sport und Talk aus dem Hangar-7“) wird heuer an der Seite von Alexandra Meissnitzer durch den Abend führen.

Die Wahl steht bereits kurz vor dem Abschluss. Mehr als 60.000 Stimmen wurden bisher abgegeben. So viel sei gesagt: Es wird ein knappes Rennen um die Goldenen Löwen.

Zu ehren gibt es heuer im Salzburger Sport wie üblich genug. Von WM-Titeln bis hin zu zahlreichen Edelmetallen, Weltcupsiegen und gewonnenen Meisterschaften ist alles mehrfach vorhanden.

Eines sei vorweg gesagt: Zahlreiche nationale und internationale Stars aus dem Sport haben sich bereits angekündigt. Wie schon in den vergangenen Jahren wird ein hochkarätiger Mix aus Wirtschaft, Sport und Politik den Preisträgern die Ehre erweisen.

Wer die begehrten Löwen in diesem Jahr mit nach Hause nehmen darf, wird erst am Abend der Gala bekannt gegeben. Die Jury tagt bereits am 21. dieses Monats. Es bleibt also bis zuletzt spannend.

Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler hat sein Kommen bereits zugesagt.

Anmeldung für Medienvertreter ab sofort unter leonidas.SN.at/akkreditierung möglich.



