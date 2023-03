506 ermöglicht mit seiner KI basierten Customer Intelligence Plattform erstmals die virtuelle Kommunikation mit Nutzerdaten

Linz (OTS) - Five-O-Six hat heute die nächste Generation seiner Customer Intelligence Plattform vorgestellt, die es Unternehmen ohne spezielles Know-how ermöglicht, neue Zielgruppen auf ihrer Website/Shop und aus anderen Unternehmensdaten zu analysieren und direkt anzusprechen, um damit Kundenzufriedenheit und Umsatz gleichermaßen zu steigern.



Die neue Plattform vereinfacht die KI-gestützte Analyse der eigenen Website-, Shop- und CRM-Daten. Ohne spezielles Anwender-Know-how können völlig neue Nutzerinteressen aus den eigenen Daten extrahiert werden. Technologisch ist es erstmals möglich, den typischen Nutzer einer Zielgruppe direkt nach seinen Interessen zu befragen und direkt mit Kundendaten zu kommunizieren.



Die mit der Plattform gefundenen oder selbst erstellten Audiences können direkt auf der eigenen Website, über Online-Marketing-Kanäle wie Google, Facebook und per E-Mail vollständig personalisiert angesprochen werden und sind damit viel näher an den tatsächlichen Wünschen und Bedürfnissen der Kunden. Gleichzeitig sind diese mit Customer Intelligence entwickelten neuen Zielgruppen die perfekte Ausgangsbasis für KI-generierten Content für Website, Blog und Newsletter.



Gerhard Kürner, CEO von 506: Mit unserer neuen KI-gestützten Customer Intelligence Plattform geben wir Unternehmen erstmals ein Werkzeug an die Hand, das sonst nur mit viel Know-how und hohen Investitionen möglich ist und sowohl die Kundenzufriedenheit als auch die Effizienz von Marketingmaßnahmen durch echte Personalisierung deutlich verbessert. Mit Five-O-Six werden komplexe Datensilos wie DSGVO-konforme Daten der Website, des Online-Shops und weitere Unternehmensdaten wie z.B. aus CRM-Systemen konsolidiert. Diese drastische Vereinfachung durch KI-gestützte Auswertung und Kundenansprache ist einer der größten Hebel für die datengetriebene und KI-gestützte Transformation des Marketings.



506 Data & Performance GmbH



Als Experten für künstliche Intelligenz und Online-Marketing revolutioniert Five-O-Six die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Daten nutzen, um mit ihren Kunden zu kommunizieren. Mit der KI-basierten Customer Intelligence Plattform können Unternehmen ihre Kunden erstmals wirklich verstehen und sie mit den richtigen Themen zum richtigen Zeitpunkt ansprechen, um ihren Geschäftserfolg zu steigern.



