Heute goes TV: „Heute For Future TV“ mit Lydia Matzka-Saboi und Amra Durić

Am 16. März um 16:30 Uhr ist es endlich so weit: „Heute For Future TV“ geht auf Sendung!

Wien (OTS) - Als Teil unseres Engagements für eine nachhaltige Zukunft werden wir jeden Donnerstag auf R9 die wichtigsten Umwelt- und Zukunftsthemen unserer Zeit beleuchten. Seien Sie dabei!

„ „Heute For Future TV“ ist nicht nur als klassisches TV-Format konzipiert, sondern auch für alle „Heute“-Online-Kanäle und verschiedenen Social-Media-Plattformen, um eine breite Zielgruppe zu erreichen. Durch diese breite Präsenz in verschiedenen Medien soll eine möglichst große Reichweite erzielt werden, um so viele Menschen wie möglich über die dringenden Umwelt- und Zukunftsthemen zu informieren und sie zu inspirieren“, erklärt „Heute“ Geschäftsführer Wolfgang Jansky.

Lydia Matzka-Saboi, Leiterin des „Heute“-Klima- und Umweltressorts, und Amra Durić, Mitglied der Chefredaktion von Heute.at, diskutieren mit Persönlichkeiten aus Kultur, Politik und Wirtschaft eine Vielzahl von Themen, die unsere Umwelt und die zukünftigen Generationen betreffen.

Als erster Gast spricht Jürgen Czernohorszky, Wiener Stadtrat für Klima und Umwelt (SPÖ), mit Lydia Matzka-Saboi im Studio der Mooncity Vienna über den Wiener Klimafahrplan und wie die Stadt unabhängig von Gas werden will.

„Heute“-Herausgeberin Eva Dichand betont, dass es unsere Verantwortung ist, einen gesunden Planeten für zukünftige Generationen zu hinterlassen. Der Launch von „Heute For Future TV“ ist ein weiterer wichtiger Schritt, um dieses Ziel zu erreichen. Wir sind stolz darauf, eine Vorreiterrolle in diesem Bereich einzunehmen, und freuen uns darauf, dass dieses TV-Format dazu beitragen wird, ein Bewusstsein für die Herausforderungen und Chancen im Zusammenhang mit dem Klimawandel zu schaffen und die öffentliche Diskussion darüber zu fördern.

„Wir freuen uns über diese beispielgebende, crossmediale Content-Zusammenarbeit im österreichischen Medien- und TV-Markt. Authentische Regionalität zeichnet sowohl „Heute“ als auch R9 Österreich aus. Auf diese Weise bündeln wir unsere stärksten Seiten im Sinne der Konsumentinnen und Konsumenten in ganz Österreich“, freut sich R9-Geschäftsführer Marcin Kotlowski über das Projekt.

Über „Heute“

Die österreichische Gratiszeitung „Heute“ wurde im Jahr 2004 gegründet und erreicht täglich crossmedial 22,1 % aller ÖsterreicherInnen, was etwa 1,7 Millionen LeserInnen/UserInnen entspricht. Dadurch nimmt sie die Nummer-1-Position unter allen Tageszeitungen – sowohl Kauf- als auch Gratiszeitungen – in Wien ein und ist auch bei den Gratis-Tageszeitungen in ganz Österreich die Nummer 1. Das Online-Portal Heute.at ist eines der modernsten deutschsprachigen Nachrichtenportale und Marktführer unter sämtlichen privaten Medienhäusern, die Einzelangebote im Internet betreiben (Stand: Jänner 2023).

Über R9 Regional TV Österreich

Mit R9 Österreich – Regionales Fernsehen Österreich empfangen Sie neun regionale TV-Sender der neun Bundesländer über einen TV-Sendeplatz in ganz Österreich. R9 Österreich bündelt die wichtigsten Regionalfernsehsender Österreichs und bietet ein 24-Stunden-Programm. R9 Österreich ist bundesweit in so gut wie jedem digitalen Kabelnetz empfangbar und kann mit jedem handelsüblichen digitalen TV-Gerät oder Kabel-TV-Receiver empfangen werden. Alle weiterführenden Informationen finden Sie auf: www.r-9.at

Quelle: MindTake Brand Reach 2022, n=3.072, Zeitraum: März–Mai 2022, ÖAK 2. Halbjahr 2022; Media-Analyse 2021/22; hinsichtlich Leser pro Ausgabe, Kategorie Tageszeitungen bzw. Gratis-Tageszeitung. Details zur Schwankungsbreite www.media-analyse.at., ÖWA hinsichtlich Unique User und Unique Clients Einzelangebote 1/23

Rückfragen & Kontakt:

AHVV Verlags GmbH

Herbert Seipt, MSc

Geschäftsleitung Marketing & Vertrieb

050 950 12666

h.seipt @ heute.at

www.heute.at