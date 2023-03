WK Wien: Der Fahrplan zur erfolgreichen Unternehmensgründung

Schmidgruber: "Ein guter Businessplan ist die Basis für eine erfolgreiche Unternehmensgründung." - Wichtige Tipps und Tricks dazu gibt es bei den Gründungstagen am 29. und 30. März

Wien (OTS) - Bereits etablierte und erfolgreiche Unternehmer wissen: Ein Businessplan ist die Grundlage, um später erfolgreich in die Selbstständigkeit zu starten. Denn durch das Erstellen eines Businessplans beschäftigt man sich mit vielen grundlegenden Dingen, die für den Erfolg und die Existenz eines Unternehmens entscheidend sind. „Dazu gehören die Geschäftsidee, der Standort, der Markt, die Branche, der Finanzbedarf etc.“, sagt der neue Vorstandsvorsitzende der Jungen Wirtschaft Wien und Sprecher der Wiener Gründer, Clemens Schmidgruber. Wesentlich und existenzentscheidend ist ein Businessplan aber auch für zukünftige Kapital- und Fördergeber oder Kooperationspartner: „Auf Basis des Businessplans wird entschieden, ob in eine Idee investiert wird oder eine Förderung, ein Kredit genehmigt wird oder nicht.“



Was ein Businessplan alles enthalten muss, finden Sie hier übersichtlich zusammengestellt:gruenderservice.at/businessplan



Kostenlose Infos bei den Gründungstagen

Das Gründerservice der Wirtschaftskammer Wien lädt am 29. und 30. März zu den Gründungstagen ins Haus der Wiener Wirtschaft. „Wir unterstützen damit zukünftige Unternehmerinnen und Unternehmer mit einem umfassenden und kostenlosen Beratungs- und Informationsangebot“, sagt Schmidgruber. Anmeldungen und nähere Infos unter: wko.at/wien/gruendungstage



Für noch Unentschlossene findet am 22. März ein kostenloses Online-Event statt, das in Impulsvorträgen Insiderinformationen sowie Tipps und Tricks von Profis bietet.

gruenderservice.at



Gründerservice der WK Wien

Das Gründerservice der Wirtschaftskammer Wien ist die erste Anlaufstelle für Menschen, die in Wien ein Unternehmen gründen möchten und bietet neben einem umfangreichen Online-Angebot, kostenlosen Info-Blättern und Broschüren vor allem auch telefonische Kurzberatungen, Gründer-Workshops sowie persönliche Beratungsgespräche an.

gruenderservice.at/wien



