AK: Wiener Stadtgespräch am 21. März: „Wer kontrolliert das Klima?“

Österreichischer Bestseller-Autor Marc Elsberg zu Gast beim Wiener Stadtgespräch

Wien (OTS) - „Der Begriff Klimakrieg bekommt eine ganz neue Bedeutung. Bislang wurden Kriege wegen des Klimas geführt. Jetzt führen wir Krieg um das Klima“, sagt der österreichische Bestseller-Autor Marc Elsberg. Er ist bei Barbara Tóth zu Gast beim Wiener Stadtgespräch, einer Veranstaltung der AK Wien und der Wiener Wochenzeitung „Falter“ und spricht über sein neues Buch „°C – Celsius“ .

Marc Elsberg ist 1967 in Wien geboren, wo er jetzt auch lebt und arbeitet. Er war Strategieberater und Kreativdirektor für Werbung in Wien und Hamburg. Elsberg gestaltete eine Kolumne für die österreichische Tageszeitung „Der Standard“ und unterrichtet „Storytelling“ an der Universität für Angewandte Kunst in Wien. Mit seinen internationalen Bestsellern „BLACKOUT“ (2012), „ZERO“ (2015) und „HELIX“ (2017) etablierte er sich zum Spezialisten für nahe Zukunftsthemen. Seine Bücher sind stets akribisch recherchiert und in Fachkreisen anerkannt. Elsberg ist zu seinen Themen gefragter Gesprächspartner für Politik und Wirtschaft. Mit „GIER“ (2019) lieferte er einen spannenden Thriller und zugleich eine Kritik des allgegenwärtigen Wettbewerbs, mit „Der Fall des Präsidenten“ (2021) einen fesselnden Politthriller.

In seinem neuen Thriller „°C – Celsius“ nimmt er sich die Beeinflussung des Weltklimas mittels neuer Technologien vor. Er bearbeitet darin die These vom Klimakrieg. Wurden bisher Kriege wegen des Klimas geführt, könnte es sein, dass in Zukunft um das Klima selbst gekämpft wird. Denn was passiert, wenn die Klimaschutz-Interessen eines Landes Auswirkungen auf andere Nationen haben?

Wiener Stadtgespräch auch via Live-Stream: „Wer kontrolliert das Klima? Der globale Kampf um die Erderwärmung zwischen Fakt und Fiktion“

Dienstag, 21. März 2023, 19.00 Uhr

AK Wien Bildungszentrum, Großer Saal

1040, Theresianumgasse 16-18

und im Live-Stream

Anmeldung unbedingt erforderlich: https://www.wienerstadtgespraech.at/vorschau

Wir würden uns freuen, wenn Sie beim Stadtgespräch direkt oder via Live-Stream dabei sind.

