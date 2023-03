Krankheitserreger, Mikroplastik, Energie: Die Abwasserreinigung steht vor enormen Herausforderungen.

11. Reichersberger Umwelttag: VTA vermittelt Wissen für eine nachhaltige Zukunft

Rottenbach (OTS) - An welchen zukunftsfähigen Lösungen schon heute geforscht und gearbeitet wird, zeigte der Reichersberger Umwelttag am 2. März.

REICHERSBERG / Bereits zum 11. Mal war das Chorherrenstift am Inn Treffpunkt für mehr als 250 Fachleute aus dem Wasser- und Abwassersektor. Nach dreijähriger pandemiebedingter Pause brachte das VTA Institut für Gesundheit und Umwelt wieder hochkarätige Referenten und Praktiker aus Österreich und Bayern zum Erfahrungsaustausch zusammen.

„Sauberes Wasser auch für künftige Generationen ist unser Auftrag. Dazu gehört auch die Wissensvermittlung im Dienst der Nachhaltigkeit. Es freut mich, dass so viele Teilnehmer den Umwelttag als Forum der Begegnung nutzen, um wichtige Impulse für ihre wichtige tägliche Arbeit mitzunehmen“, betont VTA-Geschäftsführer Ing. Mag. Dr. h. c. Ulrich Kubinger.

Kläranlage wird zum Kraftwerk

Das Vortragsprogramm spannte einen Bogen durch die großen Herausforderungen, mit denen die Abwasserreinigung heute und in Zukunft konfrontiert ist. So berichtete der Mediziner Univ.-Prof. Dr. Peter Frigo vom Universitätsklinikum Wien über die Problematik von Hormonen und Mikroplastik im Abwasser – beides Themen, die in der Forschungs- und Entwicklungsarbeit von VTA hohe Priorität haben. Das gilt auch für die effektive Entfernung von Krankheitserregern im Abwasser, die dank VTA-Produkten bereits in vielen Kläranlagen erfolgt und an einem Praxisbeispiel aus Bayern vorgestellt wurde.

Nicht zuletzt wird es in Zukunft darum gehen, Kläranlagen von großen Energieverbrauchern zu Kraftwerken zu machen, die selbst Energie produzieren. Was dabei heute schon möglich ist, zeigt z. B. der Reinhaltungsverband Hallstättersee mit seinem Energiekonzept, das in Reichersberg ebenfalls präsentiert wurde. Mit richtungsweisenden Technologien ist VTA auch in diesem Segment aktiv.

VTA baut neuen Campus

Wie wichtig dem Unternehmen VTA die Wissensvermittlung im Dienst der Nachhaltigkeit ist, beweist Ing. Mag. Dr. h. c. Ulrich Kubinger nun einmal mehr mit einem Großprojekt: In wenigen Wochen beginnt am Hauptsitz in Rottenbach die Errichtung des VTA-Forschungscampus, einer zukunftsweisenden Forschungs- und Bildungseinrichtung auf einer Grundfläche von mehr als 10.000 m2. Hier wird künftig u. a. berufsbegleitende/forschungsgeleitete Weiterbildung für die Mitarbeiter von Abwasserreinigungsanlagen angeboten, bis hin zu einer Umweltingenieur-Ausbildung.

