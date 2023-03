Medientermin: Die DDSG Blue Danube startet in die neue Saison

Foto- und Medientermin mit Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke am 22. März 2023, um 9.15 Uhr, an Bord der MS Kaiserin Elisabeth.

Wien (OTS/LCG) - Wir freuen uns die Vertreterinnen und Vertreter der Medien zum Foto- und Medientermin anlässlich des Saisonstarts der DDSG Blue Danube am Mittwoch, den 22. März 2023, um 9.15 Uhr, auf die MS Kaiserin Elisabeth bei der DDSG-Blue-Danube-Zentrale (1020 Wien, Handelskai 265) einladen zu dürfen.

Ihre Gesprächspartner sind:

Peter Hanke , Wirtschaftsstadtrat

, Wirtschaftsstadtrat Kurt Gollowitzer , Geschäftsführer, Wien Holding

, Geschäftsführer, Wien Holding Martin Winkler , Vorstandsvorsitzender, VERKEHRBUERO

, Vorstandsvorsitzender, VERKEHRBUERO Wolfgang Fischer , Geschäftsführer, DDSG Blue Danube

, Geschäftsführer, DDSG Blue Danube Wolfgang Hanreich , Geschäftsführer, DDSG Blue Danube

, Geschäftsführer, DDSG Blue Danube Johannes Kammerer, Flottenkapitän, DDSG Blue Danube

In einem kurzen Mediengespräch im Anschluss an den Fototermin dürfen wir Ihnen aktuelle Neuerungen bei der DDSG Blue Danube, Höhepunkte aus dem diesjährigen Programm sowie attraktive Sonder- und Themenfahrten in Wien und Niederösterreich vorstellen.

DDSG Blue Danube Schiffahrt steht zu je 50 Prozent im Eigentum der Wien Holding und des VERKEHRSBUEROS und ist ein staatlich ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb und Wiener Top-Lehrbetrieb. Weitere Informationen auf ddsg-blue-danube.at

Datum: 22.03.2023, 09:15 Uhr

Ort: MS Kaiserin Elisabeth, vor der DDSG-Blue-Danube-Zentrale

Handelskai 265, 1020 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

leisure communications

Alexander Khaelss-Khaelssberg

Tel.: +43 664 8563001

akhaelss @ leisure.at

