Industrie ad Mercosur: Worten Taten folgen lassen – Mercosur rasch umsetzen

Wien (OTS) - Anlässlich der aktuellen Diskussion rund um das Handelsabkommen mit der Mercosur-Region und auch der rezenten Aussagen von Bundeskanzler Karl Nehammer zur Bedeutung einer starken Handelspartnerschaft betont die Industrie abermals, dass der Erfolg Österreichs auf internationalen Märkten eng mit dem Wohlstand des Landes zusammenhängt. So schaffen wir gut bezahlte und sichere Arbeitsplätze. Österreichische Unternehmen verkaufen mehr als ein Drittel der im Land hergestellten Waren im Ausland und jeder vierte Steuer-Euro hängt von der Exportwirtschaft ab. Faire Handelsabkommen mit Partnern in aller Welt sind seit jeher ein wesentliches Standbein unserer Industrie. Angesicht der angespannten geopolitischen Lage sollten wir uns folglich nicht vor neuen Partnern verschließen, sondern gerade jetzt die Chancen nutzen und anderen die Hand reichen, um nicht weiter ins Hintertreffen zu geraten. Die Bundesregierung muss nun rasch ihren Worten Taten folgen lassen und ihre Blockadehaltung gegenüber dem Handelsabkommen mit Mercosur, auch angesichts der neuen Entwicklungen hinsichtlich der Vertragsgestaltung, dringend aufgeben. Gerade durch den Wechsel an Brasiliens Staatsspitze ergeben sich neue Perspektiven für den Schutz von Klima und Umwelt und somit auch ein Momentum für die Europäische Union, Werte und Standards zu exportieren, um so aktiv zum Schutz des Regenwaldes beizutragen.

