Korrektur zu OTS 0041 vom 20.02.2023: Aon Österreich und LTA Legal & Tax Assekuranzmakler bieten Risikomanagement Lösungen an

Korrektur zu OTS_20230220_OTS0041

Wien (OTS) - Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben Ihnen am 20.02.2023 eine Pressemitteilung unter der OTS-Nummer 0041 zugesendet. Unser Partner in Deutschland befindet sich über eine Aussage in dieser Pressemitteilung mit einem Wettbewerber in einer Auseinandersetzung. Daher bitten wir Sie im Falle einer Veröffentlichung um Korrektur.

Der aktuell in der Pressemeldung zu lesende Absatz 5 ist nicht korrekt:

**LTA zeichnet sich durch ein Team von Expertinnen und Experten rund um die rechts- und wirtschaftsberatenden Berufe aus. Hervorzuheben sind vier Juristen in der Geschäftsführung und besondere Expertise in der Vertragsoptimierung und der sensiblen Betreuung von Schadenfällen. Durch langjährige Betreuung von Kunden in Österreich und Deutschland ist LTA tief in den Berufsgruppen verankert.**

Wir bitte Sie, diesen Absatz durch die folgende Formulierung zu ersetzen:

**LTA zeichnet sich durch ein Team von Expertinnen und Experten rund um die rechts- und wirtschaftsberatenden Berufe aus. Hervorzuheben sind vier Juristen in der Geschäftsführung und besondere Expertise in der Vertragsoptimierung und der sensiblen Betreuung von Schadenfällen. Durch die langjährige Erfahrung unseres Experten-Teams bei der Betreuung von Kunden ist LTA tief in den Berufsgruppen verankert.**

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns.

Herzlichst

Aon

