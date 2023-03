AVISO PRESSEKONFERENZ UNICEF Österreich: Denk dir die Welt: Was Kinder und Jugendliche der Politik zu sagen haben! | 28. März 2023

UNICEF Österreich fragt junge Menschen mit einem Kreativwettbewerb: Wie sieht eine Welt aus, in der du gut wachsen kannst und alle eine Chance haben?

Wien (OTS) - UNICEF Österreich lädt Sie im Namen des Podiums herzlich zur Pressekonferenz anlässlich des Starts des Kreativwettbewerbs Denk Dir Die Welt 2023 in Partnerschaft mit der Swarovski Foundation ein!

Junge Menschen stehen heute vor großen Herausforderungen – Teil der Lösung zu sein, ist ihr Wunsch und ihr Recht

Welche Fähigkeiten und Visionen bringen junge Menschen mit, um schon heute die Welt von morgen mitzugestalten, und welche Veränderungen sind nötig, damit sie endlich eine echte Chance bekommen, das auch zu tun? Wie können Schulen, Städte und Gemeinden so gestaltet werden, dass Kinder und Jugendliche sich dort wohlfühlen und niemand vom Zugang zu Bildung und Freizeitaktivitäten ausgeschlossen wird?

„Ich hatte schon lange viele Sachen im Kopf, die gesagt gehören. Dass wir Kinder auch ein Recht darauf haben, in einer Welt zu leben, […] die nicht kaputt gemacht werden darf,“ so Amelie, 12 Jahre, Denk dir die Welt-Teilnehmerin 2021.

Wie sieht eine Welt aus, in der du gut wachsen kannst, und alle eine Chance haben?

Alle Kinder und Jugendlichen zwischen sechs und achtzehn Jahren in Österreich sind dazu eingeladen, ihre Antworten auf diese Frage künstlerisch zu gestalten und somit ihre Forderungen an die Politik kundzutun – in Form von Zeichnungen und Collagen, Kurzgeschichten und Gedichten, aber auch Songs, Choreografien oder Videos. Denk dir die Welt findet 2023 bereits zum dritten Mal statt, erstmals in Partnerschaft mit der Swarovski Foundation.

Die in den Kunstwerken ausgedrückten Ideen, Wünsche, Forderungen und Visionen werden ausgewertet und in einem Ideenkatalog präsentiert und aufgearbeitet, der bei der Teilnehmer:innenehrung am 24.11.2023 anlässlich des Internationalen Tags der Kinderrechte am 20. November präsentiert wird. UNICEF Österreich überbringt die Forderungen und Ideen der jungen Künstler:innen Entscheidungsträger:innen und schafft so auf politischer Ebene und im gesellschaftlichen Diskurs ein Bewusstsein für die Visionen, Bedürfnisse und Rechte von Kindern und Jugendlichen.

Podium laut aktuellem Stand

• Christoph Jünger, Geschäftsführer Österreichisches Komitee für UNICEF

• Marisa Schiestl-Swarovski, Chair Swarovski Foundation

• Gewinner:in des Kreativwettbewerbs Denk dir die Welt 2020 [angefragt]

(Videobotschaft von Ali Mahlodji, u.a. UNICEF Österreich Ehrenbeauftragter, Denk dir die Welt Juror und EU-Jugendbotschafter sowie Keynotespeaker und Autor)

Weitere Informationen auch unter https://unicef.at/denkdirdiewelt/

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten Sie um Akkreditierung unter presse @ unicef.at

Datum: 28.03.2023, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Unternehmenszentrale der Österreichischen Post, Trompetensaal

Rochusplatz 1, 1030 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

MMag. Lisa Heidegger-Haber

presse @ unicef.at

+43 660 37 455 65