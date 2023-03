Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

Vom „Tribute to Pat Martino“ bis zur „Matthäus-Passion“

St. Pölten (OTS/NLK) - Morgen, Mittwoch, 15. März, spielen Pat Bianchi, Joel Frahm, Staffan William-Olsson und Joris Dudli im Seidl-Keller in Bruck an der Leitha „A Tribute to Pat Martino“; das Jazzkonzert beginnt um 20 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 02162/62349, e-mail freiraum @ schule.at und seidl-keller @ kabsi.at.

Ebenfalls morgen, Mittwoch, 15. März, lädt das Cinema Paradiso Baden zum „Celtic Spring“ mit Folk von Airboxes aus Belgien und der Cairngorm Ceilidh Band aus Schottland. Am Dienstag, 28. März, wartet dann hier eine Live-Vertonung der ersten „Frankenstein“-Verfilmung aus dem Jahr 1910 mit dem Stummfilmpianisten Gerhard Gruber und dem Leinwand-Lyriker Ralph Turnheim. Im Cinema Paradiso St. Pölten wiederum macht der „Celtic Spring“ einen Tag später, am Donnerstag, 16. März, Station. Beginn ist jeweils um 20 Uhr; nähere Informationen und Karten für Baden unter 02252/256225 und www.cinema-paradiso.at/baden bzw. für St. Pölten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

Im Atrium Tulln präsentieren sich Johannes und Eduard Kutrowatz am Donnerstag, 16. März, ab 19.30 Uhr „Virtuos an 2 Klavieren“. Nähere Informationen und Karten unter 0664/1106142, e-mail office @ musikfabrik.at und www.musikfabrik.at.

Im Rahmen von „Ars Femina 2023“ spannen die Divinerinnen am Donnerstag, 16. März, ab 19.30 Uhr in der Johann-Pölz-Halle in Amstetten einen Bogen vom philharmonischen Neujahrskonzert bis zum Tanzboden und von neuen Klängen in der Schrammelmusik bis zum Musical. Nähere Informationen und Karten beim Kultur- und Tourismusbüro Amstetten unter 07472/601-454 und https://avb.amstetten.at.

Am Donnerstag, 16. März, wird auch ab 20.30 Uhr in der „babü” in Wolkersdorf „A Tribute to Pat Martino“ mit dem Pat Martino Tribute Quartet wiederholt. Am Donnerstag, 23. März, folgt „Spanish Nights“ mit Cobario, am Dienstag, 28. März, die Jam Session „On the Jazzy Side of the Pop“ mit Ronja. Beginn ist jeweils um 20.30 Uhr; nähere Informationen und Karten in der „babü” Wolkersdorf unter 02245/4304, e-mail babue.wolkersdorf @ gmx.at und www.babue.com.

Im Theater am Steg in Baden feiert das Albert Reifert Trio am Donnerstag, 16. März, ab 19.30 Uhr sein 25-jähriges Bestehen mit Swing und Bossa Nova. Am Samstag, 25. März, wird hier dann ab 19 Uhr mit den DJs Rare Sugar aka Sascha, Lee van Cleef aka Tarek, Skanking Night Clemens und King D die „1st Badener Ska & 60s Night“ gefeiert. Dazu kommen zwei Auftritte im Rahmen des „Jazz Café Project“: Am Dienstag, 21. März, spielt die Uli Hejsek Jazzselection auf, am Dienstag, 28. März, das Duo Erik Schuster und Herbert Otahal; Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr (Eintritt: freie Spende). Nähere Informationen bzw. Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at.

Am Freitag, 17. März, präsentiert die Formation June in October ab 19.30 Uhr im Schloss Fischau ihr neues Album „My Feet on Solid Ground“ mit kammermusikalischen Pop-Songs. Nähere Informationen und Karten unter 0664/4418770, e-mail art @ schloss-fischau.at und www.schloss-fischau.at.

Am Freitag, 17. März, macht auch das Internationale Akkordeon Festival 2023 ein zweites Mal Station in der Bühne Purkersdorf und präsentiert ab 19.30 Uhr ein Doppelkonzert mit Das Kollektiv und dem Duo Paier Valcic. Nähere Informationen und Karten unter 02231/64853 bzw. 0664/4166633, e-mail office @ die-buehne.at und www.die-buehne-purkersdorf.at.

Zum St. Patrick's Weekend treten am Freitag, 17. März, ab 19.30 Uhr im Alten Depot in Mistelbach The Moving Pints auf. Nähere Informationen und Karten beim Alten Depot Mistelbach / Verein Erste Geige unter 02572/3955, e-mail office @ erste-geige.at und www.erste-geige.at.

In der American Bar Taro in Bruck an der Leitha bringen Andy Chow, Karin Daym, Georg Seyr, Klaus Süss und Daniel Klemmer am Freitag, 17. März, ab 20.30 Uhr „Cohen, Waits und Wean“ zu Gehör. Nähere Informationen und Karten unter 0664/8370482, e-mail office @ kultur-bruck.at und www.kultur-bruck.at.

Bereits ab 18 Uhr eröffnet am Freitag, 17. März, das Duo Damenwahl 2.0 im Gästeinformationsbüro in Hainburg die Saison der Mittelalter-Stadt mit Jazz, Chansons und Gospel unter dem Motto „A Different Kind of Gospel“. Nähere Informationen und Karten unter 0664/5779898 bzw. www.kultur-bruck.at.

Ebenfalls am Freitag, 17. März, gibt die Trachtenmusik Windhag aus Anlass des 80. Geburtstages ihres Ehrenkapellmeisters Hermann Maderthaner ab 19 Uhr im Plenkersaal in Waidhofen an der Ybbs ein Konzert zu Ehren des Jubilars. Karten unter www.oeticket.com; nähere Informationen unter 07442/511-104, e-mail andrea.lengauer @ waidhofen.at und www.waidhofen.at.

Im Festspielhaus St. Pölten präsentiert der Bassbariton Erwin Schrott am Freitag, 17. März, mit „Tango Diablo“ Arien aus Opern von Charles Gounod und Hector Berlioz ebenso wie eigenhändige Arrangements und südamerikanische Rhythmen. Am Montag, 27. März, bringt dann das Tonkünstler-Orchester unter Vincenzo Milletarì Giacomo Puccinis „Preludio sinfonico“, Felix Mendelssohn Bartholdys Konzert für Violine und Orchester e-moll op. 64 und Carl Nielsens Symphonie Nr. 2 op. 16, „Die vier Temperamente“, zur Aufführung; Solist ist Benny Tseng an der Violine. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten beim Festspielhaus St. Pölten unter 02742/908080-600, e-mail karten @ festspielhaus.at und www.festspielhaus.at.

In der Kulturwerkstatt Tischlerei Melk gibt der Russian Gentlemen Club featuring Cornelius Obonya am Freitag, 17. März, das Konzert „Russland ohne Vodka?“. Am Samstag, 18. März, folgen Die Echten mit dem Musikkabarett „Quartessenz - das echt Beste“, am Freitag, 24. März, die jungen Musiker der Musikschule Region Schallaburg mit einer Musikschulsession bei freiem Eintritt. Beginn ist jeweils um 20 Uhr; nähere Informationen bzw. Karten bei der Wachau Kultur Melk GmbH. unter 02752/54060, e-mail office @ wachaukulturmelk.at und www.wachaukulturmelk.at.

Ein Schulkonzert gibt es auch am Freitag, 17. März, im Musium Reinsberg, wo sich ab 19 Uhr unter dem Motto „All about that BORG“ die Schüler des BORG Scheibbs präsentieren; Eintritt: freie Spende. Am Samstag, 25. März, bringen dann 5/8erl in Ehr'n unter dem Titel „Yeah Yeah Yeah“ ihren Stilmix aus Popmusik, Wienerlied, Jazz, Soul und Afro-Cuban zu Gehör. Nähere Informationen bzw. Karten unter 07487/23512, e-mail office @ reinsberg.at und www.kulturdorf.reinsberg.at.

„Bis ans Ende der Welt“ begleitet der Gitarrist Peter Ratzenbeck am Samstag, 18. März, im Stadttheater von Bruck an der Leitha den Fotografen Sepp Puchinger, der hier ab 19.30 Uhr in Bildern und Videos seine Reiseerfahrungen schildert. Nähere Informationen und Karten unter e-mail schulhofkonzerte @ yahoo.com bzw. www.kultur-bruck.at.

Im Wittnerhof in Gramatneusiedl präsentiert das Trio Frizzante -Marlies Gaugl, Doris Kitzmantel und Marta Kordykiewicz – am Samstag, 18. März, ab 19 Uhr seine die Grenzen von Stilepochen und Musikgenres sprengenden „New Visions“. Am Samstag, 25. März, folgt ab 16 Uhr im Gemeindezentrum von Gramatneusiedl „Ein Hut, ein Stock, ein Damenunterrock“, ein musikalischer Zahlenspaß mit Julia Schreitl, Johanna Jonasch, Judith Reiter und Franziska Adensamer. Nähere Informationen und Karten unter 0676/6765232 und e-mail alpenlax @ gmx.at bzw. www.kultur-bruck.at.

Am Sonntag, 19. März, begleitet die Josefikapelle zunächst ab 9 Uhr den Gottesdienst in der Wallfahrtskirche Maria Seesal in Ybbsitz, ehe die Musikanten rund um Kapellmeister Josef Wenger ab 11 Uhr bei der Mostkost der Landjugend Ybbsitz im Gasthof Zum Goldenen Hirschen aufspielen. Nähere Informationen bei der Eisenstraße Niederösterreich unter 07482/20440, e-mail leader @ eisenstrasse.info und www.eisenstrasse.info.

Unter dem Titel „Frühlingssonaten“ bringen Janay Tulenova an der Violine und Manfred Wagner-Artzt am Klavier am Dienstag, 21. März, ab 19 Uhr im Haus der Kunst in Baden die Sonaten für Violine und Klavier F-Dur op.15 von Franz Xaver Mozart, F-Dur op. 24, die „Frühlingssonate“, von Ludwig van Beethoven, f-moll op. 4 von Felix Mendelssohn Bartholdy und F-Dur von Franz Schreker zur Aufführung. Am Sonntag, 26. März, folgt hier ab 11 Uhr das erste Gesprächskonzert „Beethoven - Vom Innenleben der Musik“, bei dem Alexander Rössler dessen Sonate d-moll op. 31,2, die „Sturmsonate“, zu einem Hör-Erlebnis macht. Zudem gibt es am Montag, 27. März, ab 19 Uhr bei freiem Eintritt ein Gedenkkonzert für Ferdinand Weiss mit Freunden und Weggefährten. Nähere Informationen bzw. Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at.

Im Max-Reinhardt-Foyer der Bühne Baden wiederum zeigt sich Susanne Marik am Dienstag, 21. März, als Marlene Dietrich „Von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“. Am Dienstag, 28. März, porträtieren dann Agnes Palmisano, Daniel Fuchsberger und Andreas Teufel mit Duetten, Couplets, Arien und Dudlern „Nestroy und die Frau Weiler“. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten bei der Bühne Baden unter 02252/22522, e-mail ticket @ buehnebaden.at und www.buehnebaden.at.

Im Rahmen des „Laxenburger Jazzfrühlings“ präsentiert der Kulturverein Alt-Laxenburg am Mittwoch, 22. März, ab 19.30 Uhr im Gemeindesaal Laxenburg ein Konzert von Simply the Roots mit Afro-Jazz, Worldmusic, Pop und eigenen Stücken. Nähere Informationen beim Kulturverein Alt-Laxenburg unter 02236/73192, e-mail altlaxenburg @ aon.at und www.altlaxenburg.at; Karten unter https://shop.eventjet.at.

In der Bühne im Hof in St. Pölten geben sich Gerhard Polt und die Well-Brüder am Donnerstag, 23. März, zu ihrem 40-Jahre-Jubiläum einmal mehr „Im Abgang nachtragend“; Beginn ist um 19.30 Uhr. Nähere Informationen unter 02742/908050, e-mail office @ buehneimhof.at und www.buehneimhof.at; Karten unter 02742/908080-600 und e-mail karten @ buhneimhof.at.

Im VAZ St. Pölten wiederum macht am Donnerstag, 23. März, ab 20 Uhr Josh im Zuge seiner „Josh. Live 2023“-Tour Station. Nähere Informationen und Karten beim VAZ unter 02742/71400, e-mail ticket @ nxp.at und www.vaz.at.

Am Freitag, 24. März, spielt Roland Batik gemeinsam mit den Wiener Neustädter Instrumentalisten ab 19.30 Uhr im Volksheim Ebergassing Werke von Joseph Haydn und Wolfgang Amadeus Mozart sowie die Eigenkompositionen „On the Move“ Part I und II. Nähere Informationen und Karten unter 0664/99218138, e-mail info @ musikimschloss.at und www.musikimschloss.at.

Zur Eröffnung der diesjährigen „Ybbsiade“ sind Gerhard Polt und die Well-Brüder mit „Im Abgang nachtragend“, dem Soundtrack zum „Panoptikum Bavaricum“, am Tag nach ihrem Auftritt in der Bühne im Hof am Freitag, 24. März, auch in der Stadthalle Ybbs zu Gast. Am Samstag, 25. März, folgt „Jazz on a Summer's Day“ mit Simone Kopmajer, Viktor Gernot und Band. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr; Karten unter www.oeticket.com; nähere Informationen bei der Stadtgemeinde Ybbs an der Donau unter 07412/52612 und www.ybbsiade.at.

Am Freitag, 24. März, wiederholen auch das Tonkünstler-Orchester unter Vincenzo Milletarì und Benny Tseng an der Violine ab 19.30 Uhr im Congress Casino Baden ihr Konzert mit Giacomo Puccinis „Preludio sinfonico“, Felix Mendelssohn Bartholdys Konzert für Violine und Orchester e-moll op. 64 und Carl Nielsens Symphonie Nr. 2 op. 16, „Die vier Temperamente“. Nähere Informationen und Karten beim Congress Casino Baden unter 02252/44496-444, e-mail tickets.ccb @ casinos.at und www.ccb.at.

Einen Tag später, am Samstag, 25. März, ist das Puccini-, Mendelssohn- und Nielsen-Programm der Tonkünstler mit Benny Tseng auch in den Kasematten von Wiener Neustadt zu hören; Beginn ist um 19.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 02622/373-933, e-mail infopoint @ wiener-neustadt.at und www.webshop-wn.at.

Im Rahmen der diesjährigen „Meisterkonzerte“ kommt am Samstag, 25. März, die Sopranistin Idilko Raimondi nach St. Pölten und singt, begleitet von Robert Lehrbaumer, solo und gemeinsam mit der Altistin Cornelia Sonnleithner „Lieder und Duette“ von Franz Schubert, Felix Mendelssohn Bartholdy, Johannes Brahms und Antonín Dvořák. Beginn im Großen Stadtsaal im D & C Hotel St. Pölten ist um 18.30 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02742/333-2601, e-mail karten @ st-poelten.gv.at und www.klangweile.at.

„Haydns Highland Experience“ nennt sich ein Konzert mit Joseph Haydns schottischen Volksliedbearbeitungen für Sopran und Klaviertrio, François-Hippolyte Barthélemons Sonatas 1 - 3 für Klaviertrio aus „Three Grand Sonatas, from the Quartetts of Haydn“ sowie Cecilia Maria Barthélemons „Sonata for the Piano-Forte or Harpsichord, Composed & Dedicated to J. Haydn“ op. 3 am Sonntag, 26. März, ab 18 Uhr im Haydn-Geburtshaus in Rohrau. Interpreten sind die Salzburger Hofmusik, Marianna Herzig, Albin Paulus, Florian Moser, Marius Malanetchi und Wolfgang Brunner. Nähere Informationen und Karten unter 02164/2268, e-mail tickets @ haydnregion-noe.at und www.haydnregion-noe.at.

Ebenfalls am Sonntag, 26. März, bringen die Kirchenmusik St. Augustin aus Wien unter der Leitung von Peter Tiefengraber und die Solisten Eva-Maria Schmid (Sopran), Johanna Krokovay (Alt), Martin Mairinger (Tenor) und Günter Haumer (Bass) ab 17 Uhr in der Christkönigskirche von Gloggnitz Wolfgang Amadeus Mozarts Requiem in d-moll KV 626 zu Gehör. Nähere Informationen und Karten unter 02662/44828, e-mail office @ netzwerk-gloggnitz.at und www.moz-art.net.

Am Sonntag, 26. März, gastiert auch Josef Radauer mit seinem Passionssingen „In Paradisum“ ab 17 Uhr in der Stiftskirche von Seitenstetten; weitere Mitwirkende sind die Mitglieder des Salzburger Passionssingens und der Kirchenchor Seitenstetten unter der Leitung von Franz Hörmann. Nähere Informationen und Karten unter 07477/42300-277 bzw. -223 und https://stift-seitenstetten.at.

Schließlich bringt die Chorszene der Volkskultur Niederösterreich am Sonntag, 26. März, ab 17 Uhr im Auditorium von Schloss Grafenegg mit über 400 Mitwirkenden unter der Gesamtleitung von Heinz Ferlesch Johann Sebastian Bachs „Matthäus-Passion“ zur Aufführung. Mit dabei sind u. a. der Chor Ad Libitum und der A-Cappella-Chor Tulln, die Gumpoldkirchner Spatzen, der Sing-on-Stage-Projektchor der Chorszene, das Originalklang-Orchester Barucco und die Solisten Benedikt Kristjánsson, Stefan Zenkl, Melanie Hirsch, Oscar Verhaar, Johannes Bamberger und Thomas Tatzl. Nähere Informationen und Karten unter 01/5868383, e-mail tickets @ grafenegg.com und www.grafenegg.com.

