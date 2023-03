Waitz/Fit for 55-Paket: Investitionen in Energieeffizienz schützen Klima und Geldbörse

Wärmedämmung schafft grüne Jobs und bekämpft Energiearmut

Straßburg (OTS) - Der Gebäudesektor ist der Schlüssel zur Klimaneutralität, er ist verantwortlich für 36 Prozent der Treibhausgasemissionen. Die Richtlinie für Gebäudeenergieeffizienz setzt verbindliche Mindeststandards und Einsparziele zum Beispiel durch Wärmedämmung, wodurch 62 Prozent der Heizkosten eingespart werden können. Weniger Energieverbrauch bedeutet weniger Heizkosten, bessere Wohnqualität und gute Arbeitsplätze. Mehr Energieeffizienz ist zentral für das Erreichen der EU-Klimaziele.

Thomas Waitz, EU-Abgeordneter der Grünen und Ko-Vorsitzender der Europäischen Grünen Partei, sagt: „Die günstigste Energie ist die, die wir nicht verbrauchen. Sieben von zehn Gebäuden in der EU müssen saniert werden, weil sie nicht energieeffizient sind. Investitionen in Wärmedämmung und Heizungsmodernisierung schützen vor explodierenden Energierechnungen, senken die Heizkosten, schaffen Jobs, schützen das Klima und ebnen den Weg zum Ausstieg aus fossilen Energien. Damit ist ein weiterer Schritt getan in Richtung Energiesouveränität. Endlich machen wir uns Schritt für Schritt unabhängig von Despoten wie dem russischen Präsidenten Wladimir Putin.“

Die Richtlinie für Gebäudeenergieeffizienz ist Teil des EU-Klimapakets Fit for 55. Das Dossier geht nun in den sogenannten Trilog, die Verhandlungen zwischen Mitgliedstaaten, Kommission und EU-Parlament.

