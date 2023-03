Neues ORF-Topos-Format ab 16. März 2023: „Die Welt hinter der Korrespondentenwelt“

Zehnteilige Reportage-Reihe der ORF-Korrespondentinnen und -Korrespondenten

Wien (OTS) - 25 Korrespondentinnen und Korrespondenten des ORF berichten täglich über aktuelle Ereignisse aus aller Welt. Mit einer zehnteiligen Reportage-Reihe wirft ORF Topos nun, ab Donnerstag, dem 16. März 2023, einen Blick hinter die Kulissen der ORF-Auslandsbüros und präsentiert Geschichten aus den jeweiligen Ländern, die man so noch nicht gesehen hat: lebensnahe Berichte zu – teils emotionalen – Themen, die die Menschen vor Ort wirklich bewegen. ORF Topos, das neue Digitalangebot für die Bereiche Kultur, Religion, Wissenschaft und Gesellschaft, nimmt die „Welt hinter der Korrespondentenwelt“ in den Fokus und bietet mit diesem neuen Format eine spannende internationale Perspektive. Alle Beiträge der Reihe sind ab 16. März 2023 auf topos.ORF.at abrufbar und zudem sieben Tage lang in der ORF-TVthek verfügbar.

Weißmann: „effiziente und multimediale ORF-Content-Produktion der Zukunft“

Alle Reportagen wurden in den vergangenen Wochen einzeln im Rahmen von „ORF III Aktuell“ ausgestrahlt und stehen nun auf ORF Topos gebündelt zu Verfügung: Die stärkere Verschränkung von linearen Programmen und On-Demand-Angeboten entspricht der „hybriden Content-Strategie des ORF, in deren Rahmen etablierte TV- und Radiosender, neue Plattformangebote und zielgruppengerechte Social-Media-Inhalte zu einem Public-Value-Gesamtangebot für alle Menschen in Österreich kombiniert werden“, wie ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann betont: „Unser Digitalangebot ORF Topos ist eine Experimentierfläche für innovative neue Formate und Produktionsmethoden: Für ,Die Welt hinter der Korrespondentenwelt‘ wurde medienübergreifend und themenzentriert gearbeitet, um die besten Geschichten für unser Publikum auf mehr als einer Plattform zu erzählen. Ein Best-Practice-Beispiel für die effiziente und multimediale ORF-Content-Produktion, die wir in Zukunft weiter stärken wollen.“

Die Menschen sprechen in diesen Reportagen für sich: So erfahren Zuseherinnen und Zuseher aus erster Hand, wie es sich in der Millionenstadt Istanbul mit der täglichen Erdbebenangst lebt, dass den Bürgerinnen und Bürgern in Großbritannien die Gesundheit der eigenen Zähne oft mehr Sorgen bereiten als der Brexit, und warum die einstigen Touristenhotels, die ursprünglich am Ufer des Toten Meeres erbaut wurden, heute mitten in der Wüste stehen.

Die zehn Beiträge des ORF-Topos-Formats im Detail:

1. Die britische Zahnmedizinkrise: ORF-London-Korrespondent Jörg Winter über das kaputte Gesundheitssystem in Großbritannien. 2. Das Tote Meer stirbt: ORF-Israel-Korrespondent Tim Cupal erzählt mit eindrücklichen Bildern von einer wenig beachteten Umweltkatastrophe. 3. Das Wattenmeer geht unter: ORF-Deutschland-Korrespondentin Verena Gleitsmann mit einer Reportage aus Norddeutschland. 4. Plakate-Wahnsinn in Budapest: ORF-Ungarn-Korrespondent Ernst Gelegs über gewerbsmäßige Mieterbelästigung durch Fassadenplakate in Budapest. 5. Brieftauben für den Ernstfall: ORF-Paris-Korrespondentin Leonie Heitz mit einer ungewöhnlichen Reportage aus der französischen Hauptstadt. 6. Die Schweizer Igel-Strategie: ORF-Schweiz-Korrespondentin Marion Flatz-Mäser auf der Suche nach den versteckten Bunkerplätzen unseres Nachbarlandes. 7. US-Schusswaffenboom auf Kosten der Kinder: Inka Pieh und Christophe Kohl mit einer schockierenden Reportage aus Washington. 8. Erdbebengefahr in Istanbul: ORF-Türkei-Korrespondentin Katharina Wagner über das Leben mit der Angst in der 16-Millionen-Metropole. 9. Baustelle Brüsseler Justizpalast: ORF-Brüssel-Korrespondent Benedict Feichtner über das ewige Bauprojekt im Herzen Europas. 10. Die ewige Müllhalde: ORF-Rom-Korrespondent Alexander Hecht zeigt das große Müllproblem von Italiens Hauptstadt.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at