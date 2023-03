Favoriten: Frühschoppen mit „kaiserlichen“ Musikanten

Eintritt: 15 Euro, Reservierungen für 19. März: 0660/46 46 614

Wien (OTS) - „Musik fürs Herz – ehrlich und geradeheraus“ macht die Kapelle „Die Kaiser“ bei einem gemütlichen Frühschoppen am Sonntag, 19. März, ab 11.00 Uhr, im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38). Die seit 2009 bestehende Combo präsentiert ein buntes Programm mit schwungvollen und anrührenden Liedern. Mit erfolgreichen Alben („In der Hölle mach ich weiter“, etc.) und Single-Hits („Ich denk an Dich“, u.a.) sowie einer Vielzahl an Auftritten im ganzen deutschsprachigen Raum sind Charly Kaiser und seine Freunde wahre Publikumslieblinge geworden. Ein enger Kontakt zur getreuen Anhängerschaft ist den Künstlern wichtig. Bis 14.00 Uhr dauert das musikalische Vergnügen. Volkstümliche Stücke, Schlager, Evergreens und andere Melodien interpretiert das vielseitige Ensemble im „kaiserlichen“ Sound. Der Eintritt kostet 15 Euro („Musikbeitrag“). Information und Reservierung: Telefon 0660/46 46 614 (Event-Direktion: Roswitha Jarolim) und E-Mail waldmuellerzentrum@chello.at.

