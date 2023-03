Komödie um „Risiken und Nebenwirkungen“ einer möglichen Organspende am 15. März in ORF 2

ORF-Premiere um 20.15 Uhr für Michael Kreihsls Leinwand-Adaption von „Die Niere“ mit Finzi, Hierzegger, Friedrich und Mraz

Wien (OTS) - Zwei potenzielle Spendernieren werden zur Zerreißprobe für zwei Ehen und die Freundschaft zwischen vier Menschen: Mit „Risiken und Nebenwirkungen“ bekommen es Samuel Finzi, Pia Hierzegger, Inka Friedrich und Thomas Mraz am Mittwoch, dem 15. März 2023, um 20.15 Uhr in ORF 2 in der gleichnamigen, vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierten Komödie um eine mögliche Organspende zu tun. Nach „Die Wunderübung“ beweist Drehbuchautor und Regisseur Michael Kreihsl erneut sein Gespür für die Leinwand-Adaption eines Bühnenstücks („Die Niere“ von Stefan Vögel) und wirft darin nicht nur einen Blick auf alles, was selbstverständlich scheint, sondern macht auch darauf aufmerksam, wie sehr man sich täuschen kann.

Michael Kreihsl: „Existenzielle Fragen“

„Risiken und Nebenwirkungen“ spiegelt eine Situation, in der jede und jeder geraten kann: „Das ist keine Dystopie, kein eskapistisches Märchen, sondern der Film spielt im Hier und Jetzt. Es geht um eine Beziehung zwischen einer Frau und einem Mann und darum, welche Qualität diese Beziehung hat. Mich hat dieser Mikrokosmos menschlichen Verhaltens immer schon interessiert. Wie geht man um mit so einer emotionalen (Ausnahme-)Situation, welche Charakterzüge kommen plötzlich zutage?“, so Michael Kreihsl. Was den Drehbuchautor und Regisseur an dieser Geschichte besonders gereizt hat? „Als ich den Stoff das erste Mal gelesen hatte, war ich von der gelungenen Mischung von existenziellem Ernst und der daraus entspringenden komischen Ebene des Stückes angetan. Was mich auch fasziniert hat, ist dieses ‚menschliche Gezappel‛ der Figuren, und ich hoffe, dass man nach dem Film so etwas wie eine Selbstüberprüfung macht: Wie hätte ich mich verhalten, was hätte ich gemacht? Es sind ja durchaus existenzielle Fragen, um die es hier geht: Würde man jemandem eine Niere spenden?“

Mehr zum Inhalt

Gerade noch war das Leben für Kathrin (Inka Friedrich) perfekt. Ihr Beruf als Pilates-Trainerin macht ihr Freude, sie lebt mit ihrem Mann, dem erfolgreichen Architekten Arnold (Samuel Finzi), in einem Traumhaus, und ihre Tochter Eva (Tijan Marei) zieht gerade mit ihrer großen Liebe zusammen. Doch dann bekommt sie die Diagnose, die ihr Leben auf den Kopf stellt: Niereninsuffizienz im dritten Stadium. Kathrin braucht eine Spenderniere. Und das möglichst sofort. Zum Glück hat ihr Mann Arnold die gleiche Blutgruppe und wäre als Spender perfekt. Kathrins Skrupel, ob sie Arnold dieses Opfer abverlangen kann, weichen der Ernüchterung und dann mühsam unterdrückter Frustration. Denn Arnold will sich nicht festlegen, schindet Zeit und recherchiert mit masochistischer Detailversessenheit seine Risiken als Spender. Das spektakuläre Hochhausprojekt, das er in Planung hat, dient ihm als Rettungsanker, das Unvermeidliche nach hinten zu schieben.

Ohne zu zögern, erklärt sich der gemeinsame Freund Götz (Thomas Mraz) bereit, Kathrin eine Niere zu spenden. Seine Frau Diana (Pia Hierzegger) ist empört. Sie fühlt sich übergangen und hält diese spontan getroffene Entscheidung für reichlich unüberlegt. Und plötzlich steht alles zur Disposition. Die Freundschaft zwischen Arnold und Götz, der sich von dessen großzügiger Geste unter Druck gesetzt fühlt; der Beziehungsstatus von Kathrin, die nun trotzig erklärt, Arnolds Niere gar nicht mehr zu wollen; Evas Verhältnis zu ihren Eltern, weil sie sich aus deren Entscheidungen ausgegrenzt fühlt; die Ehe zwischen Diana und Götz, als sich herausstellt, dass Dianas Ausflug nach Barcelona nicht nur einen beruflichen Zweck hatte. Und Arnold, der selbst im Glashaus sitzt, wird sich wenig später wünschen, diesen Stein nicht geworfen zu haben. Doch dann passiert etwas Unerwartetes, das alles noch einmal auf den Kopf stellt …

Das Thema Medizin zieht sich noch weiter durch den ORF-2-Fernsehabend. Auf dem Programm stehen um 22.30 Uhr die Dokumentation „Nur ein kleiner Unterschied? – Die Entdeckung der Gendermedizin“ sowie um 23.15 Uhr das topbesetzte Drama „Das Wunder von Kapstadt“.

