Kathrin Menzinger am 17. März in ORF 1 Teil der „Dancing Stars“-Jury

Mehrfache Welt- und Europameisterin kehrt um 20.15 Uhr in den ORF-Ballroom zurück

Wien (OTS) - Gerade erst haben die „Dancing Stars“ die erste Entscheidung hinter sich gebracht, schon hat eine neue Show-Woche begonnen! Und diese bringt neben neuen Songs und Tänzen auch eine neue Gastjurorin mit sich: Am Freitag, dem 17. März 2023, sitzt die mehrfache Welt- und Vizewelt- sowie Europameisterin, ehemalige „Dancing Stars“-Teilnehmerin und zweifache „Let’s Dance“-Siegerin Kathrin Menzinger live um 20.15 Uhr in ORF 1 neben Maria Angelini-Santner und Balázs Ekker in der Jury des ORF-Tanzevents, um die Performances der Kandidatinnen und Kandidaten zu bewerten. Wie viele Punkte sie wohl vergeben wird? Weitere Informationen zur von Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll moderierten ORF-Erfolgsshow sind unter presse.ORF.at abrufbar.

Fünffache Weltmeisterin mit „Dancing Stars“-Erfahrung als Gastjurorin

Kathrin Menzinger ist mehrfache Welt- und Vizewelt- sowie Europameisterin im Showdance Standard und Showdance Latin, war bei „Dancing Stars“ viermal als Profitänzerin mit dabei und hat zweimal das Finale des ORF-1-Tanzevents erreicht. Das deutsche Pendant „Let’s Dance“ konnte sie bereits zweimal gewinnen, zudem zeichnet sie als Choreografin für die dazugehörige Live-Tour verantwortlich. 2021 ist ihr mit einem Weihnachts-Backbuch der Aufstieg in die Bestseller-Liste gelungen. Am kommenden Freitag kehrt sie in den glamourösesten Ballroom des Landes zurück, in dem sie von 2011 bis 2014 als Profitänzerin selbst eine flotte Sohle aufs Parkett gelegt hat.

Kathrin Menzinger: „Ich freue mich riesig darauf, mein Wissen und meine Erfahrung aus 13 Jahren als Profitänzerin in diesem tollen Format zu teilen. Mit ‚Dancing Stars‘ hat für mich damals alles angefangen, und ich bin unglaublich dankbar, diesen Freitag ein Mini-Comeback feiern zu dürfen. Allein schon der Gedanke, den Ballroom aus dieser ganz besonderen Perspektive zu erleben, macht mich ganz sentimental."

Maria Santner und Balázs Ekker sind die Fix-Jury

Die „Dancing Stars“-Jury, bestehend aus Maria Angelini-Santner und Balázs Ekker sowie einem wöchentlich wechselnden Gastjuror bzw. einer Gastjurorin, kann pro Paar je bis zu zehn Punkte vergeben. Das Experten-Duo hat bereits in vergangenen „Dancing Stars“-Staffeln Jury-Luft geschnuppert. Maria Angelini-Santner war bei fünf „Dancing Stars“-Staffeln als Profitänzerin im Einsatz, 2017 ging der Sieg an sie und ihren prominenten Tanzpartner Martin Ferdiny. Bei den vergangenen beiden Staffeln des ORF-1-Tanzevents saß sie in der Jury. Balázs Ekker tanzte bei den ersten sechs „Dancing Stars“-Staffeln mit prominenten Kandidatinnen – mit Astrid Wirtenberger 2011 sogar bis zum Sieg. Anschließend wechselte er vom Parkett auf den Jury-Sessel.

Die prominenten Tänzer/innen und ihre Profi-Partner/innen

Im glamourösesten Ballroom des Landes zeigen die prominenten Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 15. Staffel von „Dancing Stars“ ihr Können: Omar Khir Alanam & Kati Kallus, Michael Buchinger & Herbert Stanonik, Eveline Eselböck & Peter Erlbeck, Lucas Fendrich & Lenka Pohoralek, Corinna Kamper & Danilo Campisi, Hannes Kartnig & Catharina Malek, Lilian Klebow & Florian Gschaider, Missy May & Dimitar Stefanin und Alexander Pointner & Manuela Stöckl.

„Dancing Stars“ im Hitradio Ö3, in den „Seitenblicken“, in „Studio 2“ und in „Guten Morgen Österreich“

Hitradio Ö3 ist bei der 15. Staffel von „Dancing Stars“ wieder mit dabei und hört ganz genau hin: Die Ö3-Reporter/innen behalten die „Dancing Stars“ und das Tanzparkett im Blick und schauen auch hinter die Kulissen der größten Showbühne des Landes. Zu hören gibt’s die Highlights rund um die freitäglichen Live-Shows im Ö3-Supersamstag. Das ORF-Gesellschaftsmagazin „Seitenblicke“ begleitet die „Dancing Stars“ ebenfalls und widmet sich der Show jeden Samstag um 20.05 Uhr in ORF 2. „Guten Morgen Österreich“ (6.30 Uhr) und „Studio 2“ (17.30 Uhr) berichten jeden Freitag aktuell über die Proben der „Dancing Stars“.

„Dancing Stars“ online und im ORF TELETEXT

Spannende Storys, exklusive Interviews und Backstage-Infos, die besten Fotos und der „Ballroom-Talk“ mit Social-Media-Postings (#dancingstars23), der jeden Freitagabend zum Live-Ticker und unterhaltsamen Begleitprogramm der Show wird – das bietet dancingstars.ORF.at. Auf der Website und der Videoplattform ORF-TVthek wird außerdem ein umfassendes Streaming-Package mit Live-Streams und Videos-on-Demand aller Shows geschnürt. Die „Dancing Stars“-Facebook-Seite liefert ebenfalls News, präsentiert Snippets und Schappschüsse und ist das ideale Forum für Postings/Kommentare und Likes. Auf den Facebook- und Instagram-Channels des ORF sowie von ORF 1 wird die Show ebenfalls begleitet. Der ORF TELETEXT bietet in den Magazinen „Kultur und Show“ sowie „Leute“ und auf seinen Programmseiten einen raschen Überblick zum Geschehen. Wer die Lieblingsrezepte der „Dancing Stars“ nachkochen will, findet sie auf ORF extra (extra.ORF.at).

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at