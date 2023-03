FW-Sommer: Bundesregierung ist der Totengräber für Österreichs Unternehmen!

St. Pölten (OTS) -

Die massiv gestiegenen Energiekosten belasten Österreichs Unternehmen schwer. Die Freiheitliche Wirtschaft (FW) Niederösterreich kritisiert die langsame und unzureichende Unterstützung seitens der Regierung und fordert einen Energiepreisdeckel.

Michael Sommer, stv. Landesobmann der FW Niederösterreich, hat in zahlreichen Gesprächen mit Unternehmern festgestellt, dass die Maßnahmen der Regierung völlig ungeeignet sind, um die Unternehmen zu entlasten. "Es wird zu kompliziert, zu wenig und viel zu langsam gefördert. Diese Bundesregierung ist der Totengräber für die Unternehmen in Österreich", kritisiert Sommer die zögerlichen und ungeeigneten Maßnahmen der Bundesregierung.

Die Freiheitliche Wirtschaft fordert erneut einen sofortigen Energiepreisdeckel, der sich an den Modellen anderer EU-Länder orientieren soll. "Während andere Länder vernünftige Unterstützung für ihre Unternehmen schaffen, fehlt der österreichischen Regierung der Wille, die Vernunft und die Entschlossenheit für einen Energiepreisdeckel. Das ist eine völlige Bankrotterklärung und ein Verrat an Österreichs Leistungsträgern durch die ehemalige Wirtschaftspartei ÖVP", so Sommer, der der ÖVP jegliche Wirtschaftskompetenz abspricht.

Besonders stößt den Unternehmern sauer auf, dass ÖVP-Politiker in der Wirtschaftskammer eine rasche Entlastung der Unternehmen fordern, aber gleichzeitig nichts für die Unternehmer umsetzen. "Wir erleben in dieser Krise die ÖVP wieder in Reinkultur: Ankündigungsweltmeister und Umsetzungszwerge. Anstatt in jedes Mikrofon zu sprechen, sollte die ÖVP endlich mit der Arbeit beginnen und nicht nur heiße Luft produzieren!", fordert Sommer endlich eine unternehmerfreundliche Arbeit der ÖVP und die Einführung des Energiekostendeckels.

Die Freiheitliche Wirtschaft setzt sich weiterhin für eine Entlastung der Unternehmen ein und fordert von der Regierung schnelle und effektive Maßnahmen zur Bewältigung der Krise.

