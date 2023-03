FPÖ – Nepp: Mit Terroristen wird nicht verhandelt!

Wiener FPÖ-Chef an Ludwig: Keine faulen Deals mit den Klima-Klebern

Wien (OTS) - Der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp, fordert alle politischen Verantwortlichen auf, jeglichen Verhandlungen mit den Linksextremisten der „Letzten Generation“ eine Absage zu erteilen. In Deutschland aber auch in Österreich - in den Städten Linz und Innsbruck - wollen die Bürgermeister von SPÖ und Grünen mit den Klimaklebern Deals abschließen, um künftige Klebeaktionen zu verhindern.

Nepp warnt SPÖ-Bürgermeister Ludwig davor, diesen Chaoten in Wien auch nur irgendwelche Zugeständnisse zu machen und etwa eine Einschränkung des Individualverkehrs zu akzeptieren. „Hier nachzugeben, würde die rechtswidrigen Aktionen der Gesellschaftsstörer legitimieren. Ich halte es hier wie die Präsidenten der USA: Mit Terroristen wird nicht verhandelt“, betont Nepp.

