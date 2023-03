UNIQA: René Roider neu im Geschäftsführungs-Team der UNIQA IT Services

René Roider verstärkt als neues Mitglied die Geschäftsführung der UNIQA IT Services GmbH (UITS), die seit 2013 alle IT-Einheiten der UNIQA Group im In- und Ausland bündelt.

Wien (OTS) - René Roider vervollständigt neben Christian Gosch und Nils Reif das dreiköpfige IT-Führungsteam und folgt Christian Gartler, der die vergangenen zwölf Jahre Mitglied der Geschäftsführung war und nun seinen Ruhestand antritt. „IT-Security und Cloud sind zwei wesentliche Themen, die uns beschäftigen. Auf René Roider und seine Kollegen in der Geschäftsführung kommen hier große Herausforderungen zu, um diese dynamischen Entwicklungen bei UNIQA tatkräftig voranzutreiben. Ich freue mich, dass wir René Roider für diese wichtige Zukunftsaufgabe gewinnen konnten. Mit ihm, Christian Gosch und Nils Reif bilden drei erfahrene Führungspersönlichkeiten die Unternehmensspitze“, so Erik Leyers, Vorstand für Data & IT bei UNIQA Insurance Group AG und ergänzt: „Christian Gartler hat in den vergangenen Jahren maßgeblich zum Erfolg der UITS beigetragen. Dafür bedanke ich mich ausführlich und wünsche ihm für seinen Ruhestand alles erdenklich Gute.“

Das neue Führungsteam der UNIQA IT Services

Die drei Geschäftsführer Christian Gosch, Nils Reif und René Roider verfügen über umfassende Erfahrungen, die sie in ihre Zusammenarbeit einbringen können: Der 49-jährige Oberösterreicher René Roider ist Betriebswirt und Physiker und war lange Jahre selbstständig. Darüber hinaus hatte er unter anderem leitende Positionen bei Red Bull und der OMV Aktiengesellschaft inne. Direkt vor seinem Einstieg bei UNIQA war er als Chief Architect bei der Erste Group tätig. „Ich habe UNIQA als sehr interessantes Unternehmen, mit einer großartigen Geschichte und dem Mut, die Herausforderungen der Zukunft aktiv anzugehen, kennengelernt. Technologie spielt dabei eine tragende Rolle”, erläutert René Roider. „Teamwork, Aus- und Weiterbildungen sowie Flexibilität sind nur einige der Benefits, die unsere 800 IT-Enthusiasten in fünf EU-Ländern schätzen. Ich freue mich sehr, gemeinsam mit ihnen die digitale Zukunft von UNIQA zu formen und die besten Köpfe für uns zu gewinnen”, ergänzt der IT-Profi.

Nils Reif war bis zu seinem Wechsel zu UITS im Jahr 2019 in leitenden Positionen bei der Zürich Versicherung, EY und Accenture tätig. Christian Gosch war unter anderem Head of Organization and IT/CIO bei Erste Group Bank in Österreich und in Osteuropa sowie Vorstandsmitglied des Schweizer Fintech-Unternehmens Avaloq Sourcing Europe AG in Berlin, bevor er 2021 als Managing Director zu UITS kam.

Gemeinsam mit ihren Teams treiben die drei Geschäftsführer unter anderem die digitale und organisatorische Transformation sowie die Erneuerung von Kernsystemen voran, um UNIQA Kund:innen mit erstklassigen IT-Lösungen eine reibungslose Customer Journey zu ermöglichen.

Über UNIQA

Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 23.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und exklusive Vertriebspartner betreuen in 18 Ländern rund 15,5 Millionen Kundinnen und Kunden. In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von über 21 Prozent die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 15 Märkten zu Hause: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kosovo, Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.





