Einzigartige Duette im "Radio Burgenland Musikmärz" schreiben Austropop-Geschichte

Eisenstadt (OTS) - Am Mittwoch, dem 1. März 2023, startete der "Radio Burgenland Musikmärz" mit großem Erfolg. In "Guten Morgen Burgenland" sind täglich die Stars der österreichischen Musik- und Kabarettszene bei Michael Pimiskern oder Thomas May zu Gast. In diesem Jahr trifft Austropop auf Kabarett und unter diesem Motto entstehen derzeit im ORF Landesstudio Burgenland einzigartige und exklusive Musikaufnahmen, die so noch nie interpretiert wurden.

"A Mensch mecht i bleiben" wird Gery Seidl am Mittwoch, dem 15. März 2023, auf Radio Burgenland singen. Am Klavier begleitet wird das Lied von niemand geringerem als Austropop-Legende Christian Kolonovits, der aufgrund einer Verletzung sogar nur mit neun Fingern in die Tasten haut. Und Gery Seidl ist nicht der einzige Kabarettist, der mit einem heimischen Musikstar singt und musiziert. Auch Chris Steger gibt gemeinsam mit Kabarettistin Angelika Niedetzky eine Unplugged-Version seines Liedes "Gib ma an Grund" zum Besten. Die Erfolgsband Edmund hat mit Schauspieler und Neo-Kabarettisten Serge Falck gesungen, Norbert Schneider und Christof Spörk haben sich ebenso wie Günter Mo Mokesch und Sabine Stieger durch eine hörenswerte Sendung "gewitzelt". Eva Maria Marold hat gemeinsam mit Tony Wegas gezeigt, wie das Burgenland klingen kann. Die Mayerin und Lydia Prenner-Kaspar haben "Guade Söh" im Duett gesungen und Joesi Prokopetz musizierte mit Flo & Wisch. "SOKO Donau"-Star Gregor Seberg outete sich als Austropop-Fan und hat die größte Achtung von der Musik von "Alle Achtung", deren Lied "Marie" er gemeinsam mit der Band komödiantisch kommentierte.

Sehr berührend war auch das Comeback von Boris Bukowski: Nach seiner Krebserkrankung singt er gemeinsam mit Schauspieler, Komiker und Drehbuchautor Thomas Stipsits, der derzeit mit seinem Film "Griechenland" in aller Munde ist. Die beiden Männer harmonieren beim Bukowski-Song "Ich bin müde".

Diese besonderen Begegnungen von Künstlerinnen und Künstlern werden im "Radio Burgenland Musikmärz" mittlerweile zum fünften Mal ermöglicht. Das diesjährige Motto "Austropop trifft Kabarett" ist eine gelungene Weiterentwicklung des "Duetts der Generationen", bei denen im Vorjahr junge Austropoper gemeinsam mit Legenden musiziert haben.

ORF Burgenland-Programmchefin Ursula Hofmeister: "Die Mischung aus Schmäh und Gefühl ist die Essenz des Austropop. Daher passt es auch, dass wir zwei Säulen der österreichischen Unterhaltung - das Kabarett und den Austropop - zusammenbringen. Viele Kabarettistinnen und Kabarettisten sind durchaus ernst zu nehmende Musikerinnen und Musiker und überraschen uns mit ihren gefühlvollen und virtuosen Interpretationen. Dabei haben wir den Eindruck, dass hier Austropop-Geschichte geschrieben wird."

Weitere Höhepunkte

Der "Radio Burgenland Musikmärz" hält noch bis Freitag, dem 24. März 2023, einige Highlights bereit: Neben dem Duett von Christian Kolonovits und Gery Seidl zeigen auch Ulli Bäer und Nadja Maleh wie gut Austropop und Kabarett klingen können. Bilgeri und Viktor Gernot beweisen, dass sie als singende Entertainer nach wie vor Herzensbrecher sind, Gerald Fleischacker trifft auf die jungen Senkrechtstarter von Folkshilfe, Opus präsentieren ihr neues Projekt mit den Schick Sisters und "Dancing Stars"-Gewinnerin Caroline Athanasiadis trifft auf Lemo. Auch Klaus Eckl zeigt sein musikalisches Talent gemeinsam mit Andy Baum, und EAV-Mastermind Thomas Spitzer trifft auf Rudi Nemeczek von Minisex.

Vor dem Finale gibt es noch ein brisantes Gipfeltreffen:

Kabarettgröße Alex Kristan und Parodie-Vorbild Hans Krankl musizieren gemeinsam mit Monti Beton. Wie die Fußball-Legende auf die Parodien von Alex Kristan reagiert, ist am Donnerstag, dem 23. März 2023, ab 7.40 Uhr auf Radio Burgenland zu hören.

Austropop hören und Auto gewinnen

Den "Radio Burgenland Musikmärz" gibt es nicht ohne Gewinnspiel: In diesem Jahr wird ein nagelneuer Citroën C3 verlost. Wie schon in den Jahren davor heißt es wieder, Austropop hören und Auto gewinnen. Radio Burgenland-Hörerinnen und Hörer haben täglich die Möglichkeit, einen Autoschlüssel zu gewinnen. Nur einer dieser Autoschlüssel wird im Finale am Freitag, dem 24. März 2023, das Gewinnerauto starten.

In "Guten Morgen Burgenland" mit Thomas May oder Michael Pimiskern, täglich von Montag bis Freitag, ab 7.40 Uhr, Radio Burgenland Nähere Infos zur Programmaktion "Radio Burgenland Musikmärz" mit allen Gästen, den Duetten und den Podcasts zum Nachhören sind auf https://burgenland.ORF.at zu finden. Auf den Facebook- und Instagram-Kanälen des ORF Burgenland wird die Programmaktion ebenfalls umfangreich begleitet.

