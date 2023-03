LH Mikl-Leitner: „Lebensqualität in unseren Gemeinden steht im Mittelpunkt“

Landesaktionen NÖ Dorferneuerung und NÖ Gemeinde21 sind wichtige Instrumente für liebens- und lebenswerte Gemeinden

St. Pölten (OTS) - Zum ersten Kennenlernen und Erfahrungsaustausch veranstaltete die NÖ.Regional am 13. März für alle neuen teilnehmenden Gemeinden der Landesaktionen NÖ Dorferneuerung und NÖ Gemeinde21 ein Online-Seminar mit den wichtigsten Informationen für die Weiterentwicklung der blau-gelben Orte und Dörfer. „Mit der Unterstützung der Landesaktionen Dorf- und Stadterneuerung sowie NÖ Gemeinde21, vor allem aber im Miteinander mit den Bürgerinnen und Bürgern, gestalten wir alle Regionen Niederösterreichs noch lebens-und liebenswerter", so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Seit 1985 haben 547 Gemeinden, das bedeutet 95 Prozent aller niederösterreichischen Gemeinden, an den Landesaktionen Dorf- und Stadterneuerung und Gemeinde21 teilgenommen. 6.200 Projekte der Aktion „Dorferneuerung“ wurden mit Förderung des Landes Niederösterreich umgesetzt. „Das zeigt, dass wir in Niederösterreich die Lebensqualität in unseren Gemeinden immer in den Mittelpunkt stellen“, betont die Landeshauptfrau.

2023 werden im Rahmen der NÖ Dorferneuerung 130 Orte intensiv von der NÖ.Regional in einem vierjährigen Prozess betreut. 32 Gemeinden nehmen an der Landesaktion NÖ Gemeinde21 teil. Christine Schneider, Geschäftsführerin NÖ.Regional, meint dazu: „Wir sind als Serviceagentur für die Gemeinden und ihre Anliegen da. Während des vierjährigen Aktionszeitraums begleiten unsere Spezialistinnen und Spezialisten in der Prozessberatung die Gemeinden und die Dorferneuerungsvereine bei ihren Vorhaben. Vor Ort wird sehr gute Arbeit geleistet, Stärken und Möglichkeiten gefördert und die Gemeinden bei ihren Vorhaben unterstützt."

Weitere Informationen zu den Landesaktionen NÖ Dorf- und Stadterneuerung und NÖ Gemeinde21 unter

https://www.noeregional.at/fachbereiche/noe-dorferneuerung/, bzw.

NÖ.Regional, Barbara Ziegler, MSc, Leitung Öffentlichkeitsarbeit, Telefon+43 676 88 591 321, E-Mail barbara.ziegler @ noeregional.at, www.noeregional.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse