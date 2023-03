Start in die Pollensaison 2023: Einladung zum Pressegespräch am 21. März 2023

Wien (OTS) - Der Klimawandel verändert das Wetter – und das hat Einfluss auf die Blüte von Pflanzen und auch auf Menschen mit Atemwegserkrankungen wie Allergien und Asthma. Unter anderem werden extreme Ereignisse wie schwere Gewitter wahrscheinlicher und häufiger. Dabei kommt alles zusammen, was sensibilisierten Menschen nicht guttut: plötzlicher Temperaturabfall, hohe Luftfeuchtigkeit, ein sprunghafter Anstieg der Pollenkonzentration und der Ozonbelastung. Die Folge kann ein Asthmaanfall sein. Basierend auf diesem Wissen wurde die neue Pollen-App weiterentwickelt und um neue Services ergänzt.

Im Rahmen eines Pressegesprächs am 21. März 2023 stellen Expert:innen diese neuen Angebote vor, erklären Hintergründe und Auswirkungen von Wetterextremen auf den Menschen, geben einen Überblick über Neues in der allergologischen Forschung und informieren, wie es mit der Pollensaison weitergeht, die heuer aufgrund des milden Winters fast einen Monat früher als üblich startete.



Datum: 21. März 2023, 10.00 Uhr

Ort: Billrothhaus, Gesellschaft der Ärzte in Wien, Frankgasse 8, 1090 Wien



Zusätzlich ist eine virtuelle Teilnahme möglich: https://billrothhaus-at.zoom.us/webinar/register/WN_UXQByF53T2WCZhek7tOEqw



Ihre Gesprächspartner:innen (in alphabetischer Reihenfolge):



Markus Berger

Ärztlicher Mitarbeiter des Österreichischen Pollenwarndienstes der MedUni Wien



Uwe E. Berger

Leiter des Österreichischen Pollenwarndienstes der MedUni Wien



Barbara Bohle

Leiterin des Instituts für Pathophysiologie und Allergieforschung der MedUni Wien



Harald Seidl

GeoSphere Austria, Bundesanstalt für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie (ehem. ZAMG)



Felix Wantke

Facharzt für Pulmologie, Leiter des Floridsdorfer Allergiezentrums (FAZ)



Holger Westermann

Diplombiologe/Anthropologe, Chefredakteur von menschenswetter.at



Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und ersuchen um Anmeldung unter pr @ meduniwien.ac.at!





