Thema Nachhaltigkeit beim Schneiderei-Markt am 25. und 26. März in Schloss Schönbrunn

Mit Selbermachen die Welt retten

Für einen sorgsamen Umgang mit Kleidung braucht es Wissen und Können Helga Neubauer, Organisatorin des sechsten Schneiderei-Marktes

Wien (OTS/Schneiderei-Markt) - Am 25. und 26. März lädt der Schneiderei-Markt modebegeisterte SelbermacherInnen und Nähfans in die glanzvolle Orangerie des Schloss Schönbrunn. 50 Aussteller zeigen an ihren Ständen, wie Nähen in neuem, zeitgemäßen Kleid aussehen kann, welche Produkte das kreative Hand-Anlegen inspirieren können und geben Tipps zur Umsetzung eigener Ideen.

ExpertInnen-Workshops und ein umfangreiches Bühnenprogramm stehen ganz im Zeichen von Nachhaltigkeit. „ Für einen sorgsamen Umgang mit Kleidung braucht es Wissen und Können “, so Helga Neubauer, Organisatorin des sechsten Schneiderei-Marktes. So lernen Interessierte unter anderem neue Reparaturtechniken kennen oder erfahren, wie Zuschneiden ohne Stoffabfall funktionieren kann.

Auf der Bühne erörtert Buchautorin Nunu Kaller in einem Live-Podcast, was jede Einzelne für mehr Nachhaltigkeit tun kann und Selfmaid Ingrid Luttenberger stellt bei Moderatorin Nicole Prestle die pointierte Frage: "Wie kann Selbermachen die Welt retten."



Samstag, 25. März 10-18 Uhr

Sonntag, 26. März 10-17 Uhr Eintritt: € 7 für beide Tage/Tageskassa

ORANGERIE Schloss Schönbrunn www.schneiderei-markt.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Helga Neubauer

presse @ schneiderei-markt.at

tel: +43 (0) 699 1924 88 77