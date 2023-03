FPÖ – Nepp fordert Absage der Drag-Queen-Kinderlesung in Mariahilf

Kinder sollen Kinder sein und nicht mit Transgender-Propaganda zugemüllt werden

Wien (OTS) - Laut einem Brief vom Mariahilfer SPÖ-Bezirksvorsteher Rumelhart an jeden Bezirksbewohner findet am 20. März von 15 bis 19 Uhr in der Buchhandlung Analog eine Lesung der Dragqueen Candy Licious für Kinder statt. Der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp, fordert die umgehende Absage dieser Veranstaltung. „Es ist unfassbar, dass hier eine derartige Sexualisierungspropaganda für Kinder vom SPÖ-Bezirksvorsteher nicht nur genehmigt, sondern auch noch aktiv beworben wird. Viele Eltern sind zu Recht empört. Diese Indoktrinierung von Kindern muss sofort gestoppt werden.“

Nepp verweist darauf, dass selbst prominente Drag-Queens solche Veranstaltungen für Kinder ablehnen. „Wenn jemand als Erwachsener an solchen Shows Gefallen findet, dann kann er gerne daran teilnehmen. Aber Kinder sollen einfach Kinder sein und nicht mit Transgender-Propaganda zugemüllt werden. Wir werden dieses Thema in unserer Sondersitzung des Wiener Landtages aufgreifen und gegen diese Frühsexualisierung von Kindern massiven Protest einlegen“, bekräftigt der Wiener FPÖ-Obmann.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Rathausklub

presse @ fpoe-wien.at