StorPool präsentiert auf dem CloudFest 2023 eine Speicherplattform der Enterprise-Klasse für Cloud Computing

Sofia, Bulgarien, 14. März 2023 (ots/PRNewswire) - StorPool Storage wird seine primäre Speicherplattform einem weltweiten Publikum auf dem CloudFest 2023 vorstellen, der weltweit größten Veranstaltung der Cloud-Branche, die vom 21.-23. März im Europa-Park Rust im Dreiländereck von Deutschland, Frankreich und der Schweiz stattfinden wird.

Das Unternehmen wird seine parallele Multi-Node-Shared-Nothing-Architektur vorstellen, die für hochautomatisierte Umgebungen entwickelt wurde, die dynamisch mit Self-Service-UIs ausgestattet sind und in denen Tausende von Benutzern gleichzeitig ihre Arbeitslasten verwalten können. Auf der PB+ -Skala sind viele Umgebungen für herkömmliche Speicherlösungen zu komplex. Die kostengünstige Datenspeicherlösung von StorPool bietet eine massive I/O-Parallelisierung, Zuverlässigkeit und geringe Latenz in einem einzigen Datenpool.

„Unseren Kunden gefällt, dass sie eine einzige Speicherplattform für all ihre Speicherbedürfnisse verwenden können. Dies ermöglicht es ihnen, ihren IT-Stack zu vereinfachen, die Abläufe zu optimieren und ihre Gewinnmargen zu verbessern, während sie einen Service bieten, der weit über den Möglichkeiten von Hyperskalierern liegt. Das ist es, was die Loyalität ihrer Kunden und das Neugeschäft auf eine differenzierte und profitable fördert", sagte Boyan Ivanov, CEO von StorPool Storage.

Mit StorPool rationalisieren Unternehmen ihren IT-Betrieb, indem sie ein einziges Speichersystem mit all ihren Cloud-Plattformen verbinden, während sie von ihrem vollautomatischen Ansatz für die Speicherinfrastruktur profitieren. Das StorPool-Team entwirft, implementiert, optimiert, überwacht und wartet jedes Speichersystem, so dass die Endbenutzer schnelle und zuverlässige Dienste erhalten, während die technischen Teams der Kunden ihre Zeit den Projekten widmen, die das Wachstum ihres Kerngeschäfts zum Ziel haben.

StorPool wird am Stand R41 ausstellen. Schauen Sie vorbei, sprechen Sie mit uns und holen Sie sich Ihre StorPool-Socken.

Informationen zu StorPool Storage

StorPool Storage ist eine primäre Speicherplattform, die für groß angelegte Cloud-Infrastrukturen entwickelt wurde. Es ist der einfachste Weg, eine Reihe von Standardservern in primäre Speichersysteme umzuwandeln. Das StorPool-Team hat Erfahrung in der Zusammenarbeit mit verschiedenen Kunden – Managed Service Providers, Hosting Service Providers, Cloud Service Providers, Unternehmen und SaaS-Anbietern. StorPool Storage ist eine Software und ein vollständig verwalteter Datenspeicherservice, der Standardhardware in schnelle, hochverfügbare und skalierbare Speichersysteme verwandelt. Erfahren Sie mehr über StorPool Storage, und wie wir die Welt durch produktiveres Speichern von Daten beschleunigen!

