UN Women fördert Frauen im Fondsmanagement

Neues Tool für Investoren und Asset Manager. UN Women in Kooperation mit der österreichischen Digitalplattform investRFP.com

Wien (OTS) - UN Women (NYC, USA) hat ein neues Best Practice Tool Gender equality in fund management teams für institutionelle Investoren, Banken und Asset Manager entwickelt, um die Geschlechtergleichstellung und Chancengleichheit in Fondsmanagementteams gemäß Women’s Empowerment Principles (WEPs) zu fördern.



Das Projekt wird auf der österreichischen web-basierten Plattform investRFP.com umgesetzt und ermöglicht eine Best Practice Orientierungshilfe in Form eines Fragebogens, wie auch digitales Screening und Monitoring, um die Weiterentwicklung der Ansätze der Investoren und Asset Manager auf verschiedenen Ebenen im Unternehmen über die kommenden Jahre zu beobachten.



Asset Manager können den Fragebogen bis zum 10. April 2023 auf investRFP.com beantworten, wonach die Investoren auf derselben Plattform Zugang zu den Informationen und benutzerfreundlichen Auswertungstools erhalten können. Das Projekt wird auf jährlicher Basis durchgeführt, um Investoren und Asset Managern die Möglichkeit zu bieten, Ziele zu setzen und ihre Umsetzung zu verfolgen. Die Geschlechtergleichstellung und Chancengleichheit (SDG 5) gewinnt auch im Zusammenhang mit Investments und der Auswahl von Asset Managern zunehmend an Relevanz. Digitale Umsetzungslösungen schaffen Effizienz für Investoren und Asset Managern.



'‘‘Die heutigen Finanzmärkte bieten eine Fülle von Möglichkeiten, Finanzinstrumente und Anlageprozesse zur Unterstützung von Geschlechtergleichstellung am Arbeitsplatz, im Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft wirksam einzusetzen. Der Fokus auf echte Auswirkungen auf das Wohlergehen von Frauen, Mädchen und der Gesellschaft insgesamt, ist eine Win-Win-Strategie für alle.‘‘ (Anna Fälth, Head of Women’s Empowerment Principles at UN Women)



Institutionelle Investoren und Asset Manager erhalten hier kostenlosen Zugang zum UN Women Request auf der investRFP.com Plattform.



ABOUT:

UN Women ist die Einheit der Vereinten Nationen, die für die Gleichstellung der Geschlechter kämpft und sich für die Stärkung von Frauen und Mädchen einsetzt.

Women’s Empowerment Principles (WEPs) stellt eine Reihe von Grundsätzen dar, die Unternehmen Orientierungshilfe bieten, um die Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung der Rolle der Frau am Arbeitsplatz, auf dem Markt und in der Gesellschaft zu fördern.

investRFP.com ist eine digitale Plattform zur Umsetzung und Implementierung von Best Practice Ansätzen im Bereich Asset Manager & Fund Selection, Due Diligence und ESG Screening.

