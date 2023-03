DB Schenker realisiert bahnbrechendes automatisiertes E-Commerce-Logistikzentrum in Spanien

Madrid, 13. März 2023 (ots/PRNewswire) - - Fortschrittliche autonome mobile Robotertechnologie in Rekordzeit für die Auslieferung nach Spanien, Portugal und Frankreich installiert

- Schaffung von 150 neuen Arbeitsplätzen und hohe Nachhaltigkeitsstandards

DB Schenker, ein führender Anbieter von Supply-Chain-Management und Logistikdienstleistungen, hat eine der größten automatisierten E-Commerce-Anlagen in Betrieb genommen, die seine Einzelhandelskunden in Spanien, Portugal und Frankreich bedient.

Der Betrieb des 50.000 m2 großen, hochmodernen Lagers in Guadalajara wurde mit 150 neu geschaffenen Arbeitsplätzen, mehr als 200 Robotern und einem optimierten Verpackungssystem aufgenommen. Der Standort ist mit einem Ware-zur-Person-Kommissioniersystem ausgestattet, das rund 120.000 Einheiten pro Tag handhaben kann und auf autonomen mobilen Robotern (AMR) von Geek+, dem weltweit führenden Anbieter von AMR-Technologie, basiert. Das System bietet innovative Pick-and-Pack-Lösungen für eine schnelle und flexible Online-Auftragsabwicklung sowie eine effiziente Bearbeitung von Retouren.

Alfredo Alcalá, Produktmanager Kontraktlogistik von DB Schenker auf der Iberischen Halbinsel: "DB Schenker ist bestrebt, den E-Commerce-Sektor mit seiner Innovationskraft und bewährten Zuverlässigkeit zu bedienen. Die automatisierten Lösungen unseres Betriebs in Guadalajara wurden in einer Rekordzeit von nur vier Monaten installiert und haben bereits ihre Stabilität und Flexibilität rund um den Schwarzen Freitag und die Weihnachtszeit bewiesen. Wir sind stolz darauf, die Erwartungen und das Vertrauen eines so wichtigen Kunden wie adidas zu erfüllen."

Ein automatisiertes Fördersystem sorgt für eine pünktliche Abwicklung und schnelle Lieferzeiten, um das beste Kundenerlebnis für adidas zu schaffen, einem weltweit führenden Unternehmen der Sportartikelindustrie und führenden Kunden von DB Schenker an diesem Standort. Um das Paketvolumen und die Auslastung der Transportfahrzeuge zu optimieren, wird die Verpackung durch eine automatisierte Lösung exakt an die Größe des zu versendenden Produkts angepasst. Dies führt zu einer Reduzierung der CO2-Emissionen in der gesamten Distribution.

Ein privilegierter und nachhaltiger Standort

Das Logistikzentrum ist mit "BREEAM Very Good" zertifiziert und entspricht damit einer strategischen Priorität von DB Schenker, die ein umweltfreundliches Wachstum anstrebt und sich für innovative und umweltfreundliche digitale Lösungen einsetzt. Neben anderen Maßnahmen zum Schutz der natürlichen Ressourcen kombiniert das Lager Oberlichter mit Hightech-LED-Systemen und natürlicher Belüftung.

Das hochmoderne Lager befindet sich im Industriepark Henares, strategisch günstig gelegen, 50 Kilometer vom Flughafen Adolfo Suárez Madrid-Barajas und 60 Kilometer vom Zentrum Madrids entfernt, mit Anschluss an die wichtigsten Autobahnen A2 und R2. Die Flexibilität der Lagerkonstruktion und -technologie, die hochmodernen Automatisierungssysteme sowie die Schaffung von Arbeitsplätzen machen es zu einer hervorragenden Referenz in Spanien und Europa.

