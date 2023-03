FPÖ – Hafenecker zu ORF-Studie: Keine Rechtfertigung für Weiterführung des „ORF-Privilegienstadls“ auf Kosten der Österreicher

„Wir brauchen weder die GIS noch eine ORF-Zwangssteuer und auch keine Umfragen, die die Realität verschönern sollen.“

Wien (OTS) - „GIS oder Haushaltsabgabe – allein die Fragestellung hat einen schalen Beigeschmack. Auch wenn ÖVP-Ministerin Raab und ORF-Generaldirektor Weißmann den Österreichern seit Wochen vorgaukeln, mit der ORF-Zwangssteuer werde es für den Einzelnen billiger, ist das lediglich die Wahl zwischen ‚Pest und Cholera‘. Weder GIS noch ORF-Zwangssteuer sind den Österreichern weiter zuzumuten. ‘Wollen Sie in Zeiten von massiven Teuerungen weiterhin ORF-Luxusgehälter und Luxuspensionen in Millionenhöhe finanzieren? Wollen Sie weiterhin einen ORF finanzieren, der den eigentlichen öffentlich-rechtlichen Auftrag schon lange nicht mehr erfüllt?‘: Das wären Fragen, die man den Österreichern stellen hätte sollen“, betonte heute FPÖ-Generalsekretär und Mediensprecher NAbg. Christian Hafenecker, MA im Zusammenhang mit der heute veröffentlichen Studie, die vom ORF beim Meinungsforschungsinstitut Integral in Auftrag gegeben wurde.



Alle bisherigen Studien - zum Beispiel die Unique research-Umfrage für das „profil“ oder die Market-Umfrage für den „Standard“ – seien im Übrigen zum Ergebnis gekommen, dass sich die Mehrheit der Österreicher klar und deutlich gegen die Zwangsfinanzierung vom ‘ORF-Privilegienstadl‘ ausspreche, da dieser weder seinem Kernauftrag nachkomme noch den Sehern ein adäquates Programm biete, sondern nur auf sich selbst und die Luxusgehälter und Luxuspensionen der obersten Chef-Etage schaue. Neben den veröffentlichten Kernergebnissen samt Fragestellungen sehe er auch die Interpretation der Antworten als fragwürdig an: „Jetzt muss sich der ORF schon in selbst bezahlten Umfragen mit verwirrenden Fragen gut darstellen, um die neue Zwangssteuer schönzureden. Das wäre so, als würde ein Fleischhauer fragen, ob man lieber Fleisch essen oder an Hunger sterben würde und dann als Ergebnis verkündet, dass die Mehrheit Fleisch essen und sich nicht vegetarisch ernähren will.“



„Die von der schwarz-grünen Bundesregierung verursachte Teuerungswelle lässt die Menschen in unserem Land immer mehr verarmen, doch der ORF ist nur damit beschäftigt, sich seine Luxusgagen abzusichern – auch wenn man dafür dem Österreicher noch den letzten Cent aus der Tasche ziehen muss. Wir brauchen keine ORF-Zwangssteuer und auch keine Umfragen, die die Realität verschönern sollen. Die sukzessiv sinkenden Zuschauerzahlen sowie die massiv angestiegenen GIS-Abmeldung der letzten Jahre zeigen ganz klar, was die Bevölkerung von dem Hirngespinst konstruiert von ÖVP, den Grünen sowie dem türkis-schwarzen Oberchef der Privilegienritter ORF-Generaldirektor Weißmann hält – nämlich nichts!“, so Hafenecker abschließend.

