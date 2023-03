“Barista Cats” – ein soziales Katzencafé für Wien

Wien/ Niederösterreich/Burgenland (OTS) - Katzenliebhaber:innen dürfen sich freuen, denn schon am 1. Mai eröffnet Wiens erstes soziales Katzencafé “Barista Cats” mitten im 7. Wiener Gemeindebezirk.

Dort können Gäste in Zukunft ungezwungen und in gemütlicher Atmosphäre ihren Kaffee genießen und mit bis zu 6 Katzen spielen, schmusen oder ihnen einfach beim Herumtollen zusehen. Das Besondere: Mit jeder Getränkekonsumation wird eine soziale Einrichtung für Tiere unterstützt – so das außergewöhnliche Café-Konzept der jungen Wienerin und Inhaberin Natascha Bergmann.

Die 34 jährige Tierliebhaberin und ehemalige Leiterin des Eventmanagements der Österreichischen Galerie Belvedere kehrt zurück zu ihren Wurzeln der Gastronomie und erfüllt sich mit ihrem sozialen Katzencafé einen Jugendtraum “Mit meinem Barista Cats Katzencafé will ich einen Ort schaffen, bei dem man sich inmitten von süßen schnurrenden Katzen wie zu Hause fühlt und mit Familie und Freund:innen einfach den Moment genießt. Zusätzlich auch die Möglichkeit zu bieten Katzenvereine zu unterstützen und auf Notfellchen aufmerksam zu machen ist ein unbeschreiblich schönes Gefühl”, so Natascha Bergmann über ihr Café “Barista Cats”.

Das “Barista Cats” eröffnet am 1. Mai in der Kaiserstraße / Ecke Kandlgasse 35, 1070 Wien. Neben köstlichem Kaffee und Mehlspeisen dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auch über eine kleine Karte mit Speisen aus regionalen und Bioprodukten freuen.

Für alle, die sich an das neuartige Cafékonzept erst herantasten möchten, gibt es auch einen separaten Raum und einen Schanigarten, in dem man die schnurrenden Kätzchen mit etwas Abstand beobachten kann.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Natascha Bergmann

Telefon: 0699 111 74 374

E-Mail: hello @ baristacats.at