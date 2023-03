"Outdoor - Sport & Bike 23": Die Messe Wieselburg definiert das Messeerlebnis neu

Wien/Wieselburg (OTS) - Als innovativer und flexibler Messestandort ist die Messe Wieselburg Vorreiter bei der Neuausrichtung der Messelandschaft. Das im Zuge eines Pressefrühstücks präsentierte Format „OUTDOOR Sport & Bike“ soll diesen Anspruch untermauern und aufzeigen, wie sich die Verantwortlichen in Wieselburg die Zukunft der Messebranche vorstellen: mit der Schaffung interaktiver Abenteuer- und Erlebniswelten werden Besucher•innen begeistert und Emotionen erzeugt.

Die „OUTDOOR Sport & Bike“, welche von 21.-23. April 2023 erstmals stattfindet, stellt ein vielfältiges Rahmenprogramm, das Testen und den Austausch mit Gleichgesinnten ins Zentrum des Geschehens. Produkte und Angebote werden dadurch erlebbar gemacht und die Aussteller können ihr Unternehmen und ihre Marken in einem einzigartigen Umfeld präsentieren.

Diese Neuinterpretation des Messeangebotes stößt auch bei Partnerorganisationen und der Wirtschaft auf große Zustimmung. So darf sich das Organisationsteam rund um Projektleiterin Barbara Völkl unter anderem über die Unterstützung der Interessensvertretungen für den Sportartikelhandel und der Freizeitwirtschaft in Person von Michael Nendwich und Gert Zaunbauer von der WKNÖ freuen. Mit dem dreifachen Radweltmeister Roland Königshofer konnte zudem ein wahrer Experte als Vortragender, Workshopleiter und Ideengeber gewonnen werden, der das hochwertige Programm der „OUTDOOR Sport & Bike“ bestens verkörpert.

Auf das dürfen sich die Besucher•innen freuen

Drei Tage lang dreht sich am Gelände der Messe Wieselburg alles um die Themen Outdoorsport und Naturerlebnis. Zahlreiche hochwertige Aussteller wie KTM Bikes werden ihre Produktneuheiten präsentieren, die im Rahmen des „Testivals“ auch gleich ausprobiert werden können. Neben den vielfältigen Testmöglichkeiten für Bike, SUP und Co. können die großen und kleinen Besucher•innen ihre sportlichen Fähigkeiten bei diversen Challenges unter Beweis stellen und dabei ordentlich ins Schwitzen kommen – also unbedingt Sportbekleidung einpacken!

Ein weiteres Highlight ist das prall gefüllte Vortrags- und Workshopprogramm, welches namhafte Größen aus der Sportszene wie Babsi Zangerl oder Christoph Strasser aber auch viele regionale Beiträge beinhaltet. Das gesamte Rahmenprogramm, sowie weitere Informationen rund um die „OUTDOOR Sport & Bike“ finden sich unter www.outdoor-messe.at

