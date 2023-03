1000. Straßenbahn von Alstom Österreich aus Wien

Wien, 13. März 2023 (OTS) - Alstom feiert seine 1000. Straßenbahn, hergestellt in Wien. Seit 1990 hat das Unternehmen Alstom Österreich, welches 2021 Bombardier Transport übernahm, in Wien 1000 moderne Straßenbahnen für weltweite Kunden von Österreich bis Australien gefertigt. „ Wir sind stolz, dass wir heute die 1000. Straßenbahn aus unserem Wiener Werk feiern. Unsere Garnituren prägen Stadtbilder in der ganzen Welt und sind echte Wienerinnen “, so Jörg Nikutta, Geschäftsführer von Alstom Österreich.

„ Als Wirtschaftsstadtrat freut es mich ganz besonders, dass die Straßenbahnen für unseren umweltfreundlichen Öffi-Verkehr hier bei Alstom ‚Made in Vienna‘ sind. Die Wiener Fahrgäste können sich auf weitere moderne Fahrzeuge freuen mit denen sie sicher und sauber alle ihre Wege in der Stadt erledigen können. Mit der Produktion hier in der Donaustadt sichern diese Aufträge natürlich auch Jobs am Wirtschaftsstandort Wien und schaffen hier auch Wertschöpfung “, freut sich Peter Hanke, Finanz und Wirtschaftsstadtrat.

Die 1000. Garnitur ist eine Flexity Wien für die Wiener Linien und wird demnächst mit unverkennbarem Schriftzug im täglichen Einsatz für die Wienerinnen und Wiener sein. „ Die Wiener Linien erneuern ihre Fahrzeugflotte laufend und legen dabei einen besonderen Fokus auf Energieeffizienz und Barrierefreiheit. Die Flexity Wien wird in den kommenden Jahren die letzten Straßenbahn-Hochflurmodelle ersetzen und die Öffis damit barrierefrei machen. Auf fünf Linien ist sie bereits im Einsatz, im Laufe des Jahres kommen mit den Linien 46 und 49 zwei weitere dazu “, berichtet Gudrun Senk, Geschäftsführerin der Wiener Linien für den technischen Bereich, Bau- und Anlagenmanagement (CTO).

„ Alstom ist für den Wirtschaftsstandort Donaustadt ein bedeutender Betrieb mit dem Potential, auch in Zukunft eines der erfolgreichsten Unternehmen des Bezirks zu sein “, betont Ernst Nevrivy, Bezirksvorsteher des 22. Wiener Gemeindebezirks. Der Standort in Wien ist weltweites Kompetenzzentrum für Straßen- und Stadtbahnen von Alstom und beschäftigt rund 800 Mitarbeiter:innen, die die gesamte Wertschöpfungskette abdecken - vom ersten Kundenkontakt über Entwicklung, Montage, Komponentenfertigung bis zur Betreuung nach der Inbetriebnahme. Weltweit gibt es bei Alstom nur zehn von 140 Standorten, die eine solche Rolle spielen.



