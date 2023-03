enosix stellt Echtzeit-SAP-Integration für ServiceNow® Asset Management mit App-Zertifizierung vor

Cincinnati, 13. März 2023 (ots/PRNewswire) - Bidirectional, virtualisierte Datenintegration ermöglicht SAP-Kunden die schnelle Erstellung von Bestellungen innerhalb der ServiceNow Asset Management-Lösungen, wobei die komplexe Geschäftslogik von SAP genutzt wird; dadurch entfällt die schwenkbare Dateneingabe, die zu Verzögerungen und Ungenauigkeiten im Bestellprozess führt.

enosix, spezialisiert auf vorgefertigte Echtzeit-SAP-ERP-Datenintegration zur Verbesserung der Kundenerfahrung, gab heute die Veröffentlichung seines enosix SAP Connector für ServiceNow ® Asset Management bekannt, der jetzt im ServiceNow Store als „SAP Connector for PO and Asset Management" erhältlich ist. Dieser Packaged Integration Process (PIP) ermöglicht es ServiceNow Asset Management-Kunden, eine nahtlose SAP-Integration zu erhalten, ohne dass sie von qualifizierten SAP-Ressourcen entworfen oder programmiert werden müssen. Stattdessen sind die Nutzer in der Lage, über eine virtuelle Ansicht in ihrer ServiceNow-Lösung aus ihren SAP ECC- oder S/4HANA-ERP-Systemen heraus Echtzeit-Einkaufsanfragen in jeder der Service-Now-Asset-Management-Anwendungen (ITAM, SAM, HAM und EAM) zu erstellen und zu unterstützen. Diese nahtlose No-Code-Integration ermöglicht auch eine bidirektionale Datenintegration zwischen Systemen über die enosix API-Plattform, ohne dass Daten gespeichert oder dupliziert werden müssen und nutzt vorgefertigtes Bedarfsdaten-Mapping, um die Implementierung zu beschleunigen.

„enosix freut sich, unsere zweite SAP-Integration mit App Certification von ServiceNow bekannt zu geben, nachdem unser SAP Service Graph Connector für OTM Ende letzten Jahres eingeführt wurde. Mit diesem Angebot bietet enosix SAP Connector for ServiceNow Asset Management Kunden die Möglichkeit, bei der Bearbeitung von Bestellungen in einer der ServiceNow Asset-Management-Anwendungen von einer SAP-Integration in Echtzeit zu profitieren, die sofort in ECC integriert und später in S/4HANA übertragen werden kann. Dadurch werden potenzielle Engpässe im Migrationsprozess beseitigt und hochqualifizierte SAP-Ressourcen können für andere Projekte eingesetzt werden", erklärt Nick Fera, CEO von enosix.

SAP-Kunden benötigen ein modernes Front-End-System für die interne Verwaltung von Assets und Kaufanfragen, sind aber oft mit der Komplexität der uneinheitlichen und komplexen Geschäftslogik in SAP überfordert. Mit dem enosix SAP-Connector können sie die ServiceNow-Lösung für die Auftragsfreigabe und Versandinformationen in Echtzeit mit 100%iger Genauigkeit in 70% weniger Zeit und Kosten als bei herkömmlichen Integrationsmethoden nutzen. Die Abschaffung von schwenkbaren Bestellungen und die Anzeige der Daten in Echtzeit stellen sicher, dass die Lieferanten rechtzeitig bezahlt werden, und verhindern, dass überflüssige Kommunikation die Auftragsabwicklung verlangsamt.

Kunden von ServiceNow Asset Management können mehr über den enosix SAP Connector for Asset Management auf der enosix ServiceNow Partner Page und der enosix Website erfahren.

Informationen zu enosix, Inc

enosix ist die in Echtzeit vorgefertigte Standardlösung für die Integration. Durch die nahtlose Datenvirtualisierung in Echtzeit ermöglicht enosix Unternehmen eine flexiblere und konforme Kundenerfahrung, indem die fehleranfällige schwenkbare Dateneingabe und Informationsverzögerungen, die die Kundenbindung beeinträchtigen können, reduziert werden. Stattdessen verbindet enosix die SAP ECC- und S/4HANA-Systeme nahtlos mit modernen Front-End-Systemen: ServiceNow OTM und Asset Management. Salesforce Cloud Solutions, MuleSoft und mehr, um die schnelle digitale Transformation zu unterstützen. Bis zur S/4HANA-Migration können die Übersetzungen der Integrationslogik mit ECC implementiert und später problemlos für S/4HANA genutzt werden. Die enosix-Plattform nutzt Packaged Integration Processes (PIP) mit wenig oder gar keinem Code, die es Unternehmen ermöglichen, schnell Mehrwert zu schaffen – in Wochen statt in Monaten. enosix nutzt die Datenvirtualisierung, um Daten, Geschäftsprozesse, Berechtigungen und Benutzerberechtigungen von SAP freizugeben, ohne sie im Front-End neu zu erstellen, und liefert die Back-End-Übersetzung in einer leicht verständlichen, Echtzeit- und bidirektionalen Integration. Weitere Informationen finden Sie auf www.enosix.com

ServiceNow, das ServiceNow-Logo, Now, Now Platform und andere ServiceNow-Marken sind Marken und/oder eingetragene Marken von ServiceNow, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

