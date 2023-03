ÖVP-Kultursprecherin Großbauer gratuliert Felix Kammerer, Hauptdarsteller im Oscar-Gewinner „Im Westen Nichts Neues"

Wien (OTS) - Der Wiener Felix Kammerer, seit 2019/20 Ensemble-Mitglied im Burgtheater, stand gestern auf der Bühne bei der 95. Oscar-Verleihung: er ist Hauptdarsteller in dem Film „Im Westen Nichts Neues“, der vier Oscars gewonnen hat: Bester internationaler Film, beste Musik, beste Kamera und bestes Produktionsdesign. „Ohne dich wäre niemand von uns hier“, lobte Regisseur Edward Berger Hauptdarsteller Felix Kammerer auf der Bühne des Dolby Theatre. „Ich freue mich so sehr für Felix Kammerer und gratuliere ihm von ganzem Herzen,“ so ÖVP-Kultursprecherin Abg. Maria Großbauer. „Und ich gratuliere auch dem Wiener Burgtheater, dass es sein Talent und sein Können ebenfalls erkannt hat.“

Großbauers Glückwunsch gilt auch Felix Kammerers Eltern, der Opernsängerin KS Angelika Kirchschlager und dem Opernsänger und Ensemble-Mitglied an der Wiener Staatsoper KS Hans Peter Kammerer: „Die beiden sind selber großartige Künstler und können sehr stolz sein, denn sie haben Felix' Talent gefördert und ihm ermöglicht, seinen künstlerischen Weg zu gehen.“ Ein weiteres Zeichen für das Ansehen des österreichischen Films sei ebenso zu loben, schließt Großbauer: "Meine höchste Anerkennung gilt auch Monika Willi, die als österreichische Filmschaffende für einen Oscar in der Kategorie Schnitt nominiert wurde". (Schluss)

